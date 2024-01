Smutná zpráva zasáhla nejen obyvatele Dolní Rovně. Karel Shejbal žil pro svou rodinu, ale významně se zapojoval také do života obce, byl například předsedou dobročinného spolku Svépomoc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pondělí 15. ledna v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni.

Zemřel pan Karel Shejbal z Horní Rovně. | Foto: Jaromír Pýcha

Každý máme osudově předurčeno, jak dlouhý bude zlomek času našeho bytí na tomto světě. Nikdo však nevíme, kolik let bude svíčka našeho života hořet. Může se nám zdát, že spravedlnost v tomto směru je veškerá žádná, ale bohužel, nic s tím nenaděláme.

Zpráva z tohoto týdne, že dne 9. 1. 2024 náhle zemřel pan Karel Shejbal z Horní Rovně v nedožitých 64 letech hluboce zasáhla jak mě, tak mnoho lidí, nejen z Dolní Rovně, ale z celého širokého okolí. Další relativně stále mladý, pracovitý, starostlivý, hodný a oblíbený člověk, který žil pro svou rodinu, tu byl a už tu ze dne na den mezi námi není.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pondělí 15. 1. 2024 v 11.00 hodin v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni.

Karel Shejbal byl i pro mne kamarádem, spolužákem, chodili jsme společně i na náboženství, on býval dokonce ministrantem. Byl také mým fotbalovým spoluhráčem, před očima mám pořád to, jak mu v dorosteneckém věku protihráč v zápase ve Starém Máteřově zlomil ošklivě nohu, vzpomínám na společné zážitky, když jsme se spolu vypravili vlakem na fotbalový mač týmu, kterému jsme oba fandili (SK Slavia Praha), v kategorii žáků jsem trénoval jeho syna. Vidím ho jako vymalovanou nevěstu maškarních průvodů, organizovaných hasiči na Horní Rovni nebo jako zapáleného člena oddílu šipkařů. Byl silným chlapem, který u nás před léty, až někdy do r. 2006 v pohodě zabíjel prasata při domácí zabíjačce a stal se v tom pokračovatelem tradice po svém otci, který byl řezníkem. Byl též ochoten vypomoci se zednickými pracemi.

Vím, že se mu však také v průběhu let nevyhnuly nějaké zdravotní trable. Byl jsem přesvědčen, že to je už minulost a Karel si bude moci v klidu a pohodě, obklopen vnoučaty, užívat starobní důchod. Není to tak dávno, bylo to konkrétně v dubnu loňského roku, kdy jsem posílal do Pardubického deníku malý report z výroční schůze dobročinného spolku Svépomoc v Dolní Rovni, který vloni oslavil již 90. výročí svého fungování. Karel byl jeho předsedou od roku 2009. Bohužel, už není. Všechny nás jeho náhlý odchod z tohoto světa zaskočil. Ač bychom to rádi změnili, nic s tím nenaděláme.

Karle, budeme na tebe vzpomínat jen v dobrém. Čest tvé památce!