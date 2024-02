Děti v Rybitví na Pardubicku si vyzkoušely práci s moderními technologiemi, jako jsou virtuální realita nebo 3D tisk.

Žáci v Rybitví se zapojili do projektu Technika do škol, jehož součástí je speciálně upravený kamión vybavený moderními technologiemi.

„Pro zvyšování konkurenceschopnosti českých firem je klíčový dostatek odborníků v technických oborech. Abychom je zajistili, musíme žáky základních škol nadchnout pro nové technologie. Pojízdná učebna techniky plná nejmodernější techniky nám k tomu pomůže. Získáme tak například nové vývojáře, odborníky na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost nebo robotiku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Žáci si v pojízdné učebně mohou navrhnout a na 3D tiskárně vyrobit vlastní jednoduchý předmět jako je například píšťalka nebo přívěšek na klíče. Přes brýle virtuální reality pak třeba mohou prozkoumat každý sval lidského těla. Žáci si všechny aktivity zkouší pod odborným dohledem. Každá pojízdná učebna má totiž svého lektora na 3D tisk, na laser, na robotické technologie a na virtuální realitu.

Součástí projektu je také kariérové poradenství, workshop se zaměřením na bezpečné používání moderních technologií či ekologické chování a obnovitelné zdroje energie. Projekt se zaměřuje také na pedagogy, kteří se mohou seznámit s novým pojetím výuky techniky a informatiky a mohou tak rozšířit své vzdělávací portfolio.

Do projektu se od spuštění zapojilo již 193 škol, 5 201 žáků a 1 898 učitelů. V lednu letošního roku se resort s pojízdnou učebnou vypravil za žáky do Plumova, Loštic a Přemyslovic v Olomouckém kraji a také do kraje Jihomoravského. V únoru pak čekal kamión tři zastávky na Vysočině. Nyní pojízdná učebna techniky putuje po Pardubickém kraji, kde má v plánu 4 zastávky: Hrochův Týnec, Rybitví, Pardubice a Choltice. V březnu se mohou na pojízdnou učebnu techniky těšit žáci základních škol v Libereckém a Středočeském kraji.

