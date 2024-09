Naučit se základním dovednostem, k nimž patří čtení v mapě, orientace v terénu, spolupráce týmu či poskytnutí první pomoci, je nezbytným předpokladem úspěšného přežití člověka a jeho blízkých v krizových situacích v přírodě, ale třeba i ve městě nebo jiné zástavbě. Vojáci z Krajského vojenského velitelství Pardubice a aktivní záložníci pěší roty pro děti připravili brannou soutěž zaměřenou na krizové stavy. Záměrem bylo prověřit, případně naučit soutěžící aktivně a účinně pomáhat během mimořádných situací.

V rámci projektu Přípravy občanů k obraně států, při kterém Krajské vojenské velitelství Pardubice organizuje tuto branně-vědomostní soutěž pro žáky druhého stupně základních škol z Pardubického kraje, se vojáci zaměřují především na zvyšování fyzické zdatnosti dětí zejména v branných disciplínách. „Prvky branné výchovy zařazujeme pravidelně do našich akcí. Věnujeme se zdravotnické přípravě, orientaci v terénu, střelbě ze vzduchovky, hodu granátem, zaměřujeme se ale i napřípravu k civilní ochraně a přípravu k vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru“, dodal ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Holý.

„Pokud máš mapu a kompas a víš, jak je používat, nemůžeš se nikdy ztratit“, zazní z úst aktivního záložníka na jednom stanovišti při běhu formou venkovní únikové hry. Běh formou tzv. „únikovky“ Krajské vojenské velitelství Pardubice organizovalo již třetím rokem. Každý ročník sebou nese jiný příběh. Tentokrát soutěžní družstva vyrazila po stopách praporečníka Karla Bezdíčka, československého legionáře, který bojoval za 1. světové války v rámci francouzské Cizinecké legie a vyrůstal právě v Sezemicích, kde probíhala tato akce. Jeho jméno dnes nosí pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice. Na startu muselo každé soutěžní družstvo za použití logického myšlení a týmové spolupráce vyluštit šifru, jejímž výsledkem byl pětičíselný kód. Následně se dostalo do uzavřené truhly, kde objevilo mapu cesty. Zde začínala jejich dobrodružná cesta plná různých překážek a úkolů zaměřená hlavně na spolupráci týmu a komunikaci. Jedna z aktivit, se kterou si musely děti poradit, bylo i hašení požáru. Tuto aktivitu pomohli zabezpečit dobrovolní hasiči Pardubického kraje. Soutěžící si museli sestavit funkční přístroj, nabrat do něj vodu z místní říčky a za pomoci celého týmu uhasit hořící imitace domů.

Jako obvykle na této soutěži nechyběl hod granátem na cíl, střelba na čas na airsoftové střelnici, orientační běh formou labyrintu organizovaný za přítomnosti orientačního klubu OK Lokomotiva Pardubice a střelba ze vzduchovky na terč za podpory Klubu výsadkových veteránů generála Klemeše Chrudim, který na závěr soutěže vyhlásil nejlepšího střelce a nejlepší střelkyni.

Předseda klubu Ivan Gášpar těm nejlepším následně předal jejich pamětní minci.

Při mimořádných událostech jsou lidé často bezprostředně vystaveni ohrožení života. V takových velmi stresujících situacích je pak potřeba zachovat klidnou hlavu a vědět, co dělat. Proto jednou z dalších disciplín bylo poskytnutí první pomoci, ať už se jednalo o masivní krvácení, poruchu vědomí, stav šoku nebo zástava dechu. Toto stanoviště s realistickým plastickým maskováním zranění pro tuto soutěž připravil oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim.

Adrenalin v soutěži pak zvýšila lanová dráha přes vodu, kterou pro žáky postavili vojáci z Vojenské hasičské jednotky Týniště nad Orlicí. Dětem tak chtěli ukázat svoji důležitost v armádě, a že jejich práce nespočívá jen v eliminaci požáru či zabránění vzniku ekologických škod, ale že musí ovládat různé dovednosti, mezi něž patří i práce s lanem.

„Dosavadní zkušenosti s brannou tematikou a kladné názory našich zúčastněných žáků a jejich učitelů ukazují, že zájem o disciplíny zaměřující se na krizové stavy roste a chtějí se v nich zdokonalovat. Pokud soutěžící začnou uplatňovat v běžném životě vše, co se zde naučili a najdou vždy cestu do cíle bez cizí pomoci, budeme to považovat za velký úspěch,“ dodala na závěr kapitánka Tereza Kembická.

Volný čas mezi disciplínami využili soutěžící k prohlídce výstroje a výzbroje příslušníků Vězeňské služby. Těm zvídavým bylo zodpovězeno plno dotazů na práci ve vězeňské službě, zejména pak o mladistvých ve výkonu trestu. Následně dětem udělala radost prohlídka eskortního vozidla.

Pardubický kraj dětem poskytl drobné občerstvení a výherním družstvům věnoval věcné ceny. Vězeňská služba pak poskytla dětem drobné dárky ve formě ručně šitých zvířátek vyrobených odsouzenými vězni.

Držitelem putovního poháru, který do soutěže věnovala v roce 2022 Československá obec legionářská, se stala ZŠ Svitavy, Riegrova 4. Druhé místo vybojovala ZŠ Pardubice Ohrazenice a třetí místo si odnesla ZŠ Staňkova 128 Pardubice.

Tereza Kembická