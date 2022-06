Jedním z nich je půlkulaté výročí – 795 let od první zmínky o Sezemicích. To bude připomenuto řadou fotografií v rámci výstavy a také křtem nové knihy pana Miroslava Balcara.

Se všemi vojenskými poctami občané společně s hosty uctí také památku kpt. Alfréda Bartoše, velitele skupiny Silver A. Jeho busta zdobí už 15 let prostory před sezemickou radnicí. V sobotu si tak ve 14 ho-din připomeneme 80. výročí od jeho hrdinné smrti. Poté bude následovat pro všechny dvouhodinový program v sále sezemické radnice. Ten se ponese v duchu swingu 30. a 40. let minulého století. Hrát bude pražská kapela Swing melody, tančit budou páry ze studia Zig Zag Praha. Dokreslením této atmo-sféry bude jistě i dobová módní přehlídka ze studia Pin Up & Vintage Studio. Na parkovišti před sezemic-kou radnicí budou zastoupena také současná i historická vojenská vozidla.

Z důvodu protipandemických opatření se nemohly v loňském roce konat oslavy 140. výročí založení Sbo-ru dobrovolných hasičů. Hasiči nechtěli o tuto velkou událost přijít. Připravili proto pro občany zajímavou prezentaci svých dovedností, vybavení a techniky. Nebudou chybět ani ocenění zasloužilým hasičům. Do užívání dostanou oficiálně od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického i další část vozového parku.

Příjemným zakončením tohoto dne bude letní diskotéka v areálu TJ Spartak Sezemice. Od 18 hodin si na své přijdou hlavně děti, čeká na ně kromě tance řada soutěží o ceny. Po 19. hodině až do půlnoci bude patřit parket a písničky na přání hlavně dospělákům.

„Taková bude sobota v Sezemicích. Věříme, že ti z vás, kteří s námi budou, prožijí první letní sobotu v pohodě a obohacení o příjemné zážitky. Moc se na vás těšíme“, říká starosta města Martin Staněk.

Marie Schillerová