Poslední akcí tohoto projektu je tento pátek 4. září koncert skupiny Prague Queen – World Tribute Band. Hudební skupina interpretuje nejslavnější hity skupiny Queen. Skládá se z profesionálních hudebníků, kteří pravidelně doprovázejí ikony české i zahraniční hudební scény. Skupina Prague Queen Vás svým koncertem zve na živou produkci. Hudební performací Vás tím pádem přesune do doby, v níž skupina Queen ovládala stadiony po celém světě. Frontmanem skupiny je Jaroslav Břeský. Vystupoval například na akci pořádané vedením skupiny Queen u příležitosti Mercuryho nedožitých sedmdesátin ve švýcarském Montreux. Jeho vystoupení zaujalo i kytaristu skupiny Queen Briana Maye a to tak, že ho prezentoval i na svém facebookovém profilu.

V letech 2016 – 2017 se skupina představila českým divákům na halovém turné České hvězdy zpívají Queen, ale také v zahraničí. Mají za sebou koncerty na Slovensku, v Holandsku, Polsku, Německu a v Rakousku. V roce 2018 odehrála mimo jiné skupina dva koncerty v indické Bombaji. První z koncertů uvedl bratranec Freddie Mercuryho Jehangir Bulsara. Díky tomuto setkání se stal dokonce kamarádem Jaroslava Břeského a pravidelně si volají. Jehangir Jaroslavovi moc fandí stejně tak jako celé kapele a sám o nich po koncertu řekl: „Slyšel jsem tady podobný hlas Freddiemu a kapela je složena opravdu z výborných muzikantů. Prague Queen jsou SUPER!“

Omezení v době pandemie zrušila kapele pro letošní rok mimo jiné koncerty na Maltě a v Maďarsku. Jsou proto přesuny na příští rok.

Frontman skupiny Jaroslav Břeský zpíval písně Freddieho do roku 2009 jen na soukromých akcích. Život mu pak změnilo osudové setkání s komorníkem a nejlepším přítelem Freddieho s panem Peterem Freestonem. „Stali jsme se ihned velkými přáteli. Před dvěma měsíci mi byl dokonce za svědka na svatbě. Díky Peterovi jsem se dozvěděl, jaké emoce Freddie prožíval při psaní písní. Trávili jsme spolu opravdu mnoho času a radil mi i při natáčení ve studiu, kde bedlivě poslouchal každý, mnou zazpívaný, tón. A právě tam mi řekl, že dle jeho názoru se moje barva hlasu nejvíce podobá hlasu Freddieho a že takovou podobnost ještě neslyšel. To mě neskutečně potěšilo a moc si toho vážím. Mám radost, že je tak velký zájem o odkaz Freddieho a skupiny Queen. A také, že se lépe daří i všem, kteří po filmu Bohemian Rhapsody zpívají a hrají tyto krásné písničky,“ říká Jaroslav Břeský. THE SHOW MUST GO ON!

Koncert skupiny Prague Queen se koná v pátek 4. září od 20 hodin v areálu TJ Spartak Sezemice. Vstupenky jsou v prodeji v Městské knihovně Sezemice a nebo od 18.30 h v místě konání. Věříme, že si příznivci této hudby přijdou na své.

Marie Schillerová, radní města Sezemice