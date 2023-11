Vzdělávací centrum Sféra sídlí v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Futuristicky řešený objekt nad amfiteátrem nabízí špičkově vybavené řemeslné a technologické dílny, učebny pro veřejnost, sál s didaktickými pomůckami pro nejmenší a také speciální projekční technologii Science on Sphere vyvinutou z amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru.

Zdroj: archiv centra Sféra

Objevovat, tvořit a nasávat nové informace v krásném prostředí je obohacující v každém věku. Během listopadu a prosince chystáme cyklus vědecko-popularizačních přednášek na téma lidského úsudku, kritického myšlení, anatomie lidského mozku nebo farmacie polopatě.

Seznam přednášek pro veřejnost

Poznáváme mozek s neurochirurgem Pavlem Póczošem, středa 1.11.2023 18.30—20.00, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / vstupné 180 Kč;

Jak se mění lidský mozek a úsudek v čase s forenzní genetičkou Halinou Šimkovou, středa 8.11.2023 18.30—20.00, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / vstupné 180 Kč;

Poznáváme mozek s neurochirurgem Pavlem Póczošem, středa 15.11.2023 18.30—20.00, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / vstupné 180 Kč;

Kritické myšlení pro začátečníky, středa 22.11.2023 18.30—20.00, Halina Šimková, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč / vstupné 180 Kč;

Poznáváme mozkový kmen s neurochirurgem Pavlem Póczošem, středa 29.11.2023 18.30—20.00, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč;

Poznáváme mozkový kmen s neurochirurgem Pavlem Póczošem, středa 13.12.2023 18.30—20.00, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč;

Jak se mýlí experti, středa 6.12.2023 18:30—20:00, Halina Šimková, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč / vstupné;

Farmacie za oponou I, Lékárnička doma i na cestách, čtvrtek 2.11.2023 18.30—20.00, Lenka Applová, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč;

Farmacie za oponou II., Těhotenství a kojení – Na co si dát pozor a co je bezpečné? Čtvrtek 9.11.2023 18:30—20:00, Lenka Applová, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč / vstupné;

Farmacie za oponou III., Dítě není malý dospělý – které léky ano a které ne?, Čtvrtek 16.11.2023 18.30—20.00, Lenka Applová, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč;

Farmacie za oponou IV., Chronická onemocnění – Proč a na co si dát pozor? Čtvrtek 23.11.2023 18.30—20.00, Lenka Applová, Dospělí / široká veřejnost, Délka – 90 min / 180 Kč / vstupné