Smět se vrátit v čase o mnoho desítek let zpět. To se poštěstilo mnohým z nás v sobotu 21. 10. 2023 v Dolní Rovni. Budova Masarykovy základní školy slavila nádherných devadesát let.

Oslava Masarykovy školy. | Foto: Jaromír Pýcha

Z pohledu života lidského je devadesátka úctyhodný věk. Avšak z širšího pohledu historie je tato školní budova vlastně svěží mladice. Vždyť například Karlova univerzita bude zanedlouho slavit již 700 let od svého vzniku (pozn. založena byla králem Karlem IV. v roce 1348). Přísavník, který zdobí venkovní stěny školy, je malou raritou, velice se mu daří a jeho nádherné listy v průběhu roku mění barvu jako pověstný chameleon. Takže krása této budovy se nikdy neokouká.

Předchozí věty nejsou mým moudrem z nedělního rána, ale volně parafrázovaná slova z nádherného projevu vážené a milé paní ředitelky Masarykovy základní školy v Dolní Rovni, Mgr. Jarmily Michálkové, pronesená v rámci oslav uskutečněných u příležitosti devadesátky této dominanty obce, na jejímž vybudování se významně podílel nejslavnější rodák z Dolní Rovně, tehdejší předseda vlády, pan František Udržal. Již před devátou hodinou ranní vyhrával dechový orchestr Bašapa, ve kterém jsme mohli poznat i Františka Machače druhého, třetího (ředitel ZUŠ v Holicích) i juniora Františka Machače IV. Poděkování paní ředitelky patřilo zasloužilým pracovníkům školy, pedagogickým i nepedagogickým, z let dřívějších i současných. Též zástupcům zřizovatele, kterým je obec Dolní Roveň, i všem, kdož se podíleli na přípravě důstojných oslav.

Nemohu vyjmenovat všechny oceněné pracovníky, rozhodně ale musím zmínit Mgr. Břetislava Zahálku, v pořadí devátého ředitele místní školy. Ten totiž strávil ve škole téměř polovinu jejího celého věku, neuvěřitelných 44 let. Nejprve jako její žák a také úspěšný atlet, který hájil čest školy mimo jiné se slavným absolventem Jaroslavem Brožem, československým rekordmanem ve skoku dalekém. V té době patřila škola v Dolní Rovni k nejúspěšnějším školám v atletice v rámci celého Československa! Pan Břetislav Zahálka dále působil ve škole jako učitel a poté jako dlouholetý ředitel.

Návrat o mnoho let zpět umožnila návštěvníkům nejen prohlídka prostor základní školy, ale i sousední mateřinky. Pro zajímavost i pár čísel. Za dobu existence budovy Masarykovy základní školy jí prošlo více než 5 000 žáků. V současné době navštěvuje ZŠ 230 žáků, z toho do budovy „malé školy“ na Horní Rovni dochází v 1. - 3. ročníku 84 dětí. Mateřskou školkou mě od půdičky s ložničkami až po sklep s jídelničkou osobně provedla paní ředitelka Mgr. Lenka Hájková, která tuto funkci vykonává s citem a láskou již pětadvacet let. Místní MŠ navštěvuje v letošním roce 86 dětiček. Milé, domácké prostředí mne v čase vrátilo téměř o 60 let!

V rámci oslav byl za osobní účasti starosty obce Ing. Miloše Horáka, paní ředitelky Michálkové, krajského radního Miroslava Krčila, DiS., a ředitelky MAS Holicko paní Ing. Michaely Kovářové, zasázen strom v rámci projektu „Stromy, které spojují“, jak jinak, zasazena byla symbolicky lípa srdčitá! Mezi vzácnými hosty byl mimo jiné i historik PhDr. Jiří Kotyk, Mgr. Pavel Hladík, bývalý absolvent místní ZŠ a dlouholetý starosta Holic, dlouholetý člen olympijského výboru, ale třeba i manželka bývalého atleta Jaroslava Brože či fotbalový internacionál Luboš Kubík, který s místní školou řadu let spolupracoval v rámci projektu Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka v Dolní Rovni.

Nemohu nezmínit též Ing. Blahoslava Novotného, který sepsal nejnovější knihu o Dolní Rovni, a to nejen o školách ve všech čtyřech obcích, kterou si mohli návštěvníci přímo zakoupit. Stejně tak si mohli zájemci zakoupit i brožuru o Masarykově základní škole. Sobotní odpoledne patřilo školní akademii v sokolovně. Ta byla nabitá jako již dlouho ne. Místa k sezení, balkon i každá skulinka pro stojící. Vystoupili žáci všech tříd, takže rodiče či prarodiče dětí si tuto akci nemohli nechat ujít.

Co dodat závěrem? Nádherná akce, vzorně připravená. Škole přeji dlouhý život, skvělou ředitelku, tu jak jsem zjistil, má, perfektní pedagogy i další zaměstnance - a především nadšené žáky!. Žáky, kteří se budou i po letech velice rádi vracet do školy, která jim otevřela dveře do dalšího profesního života. Nechť Masarykově základní škole v Dolní Rovni stále svítí slunce, stejně tak jako i sousedící Mateřské školce v Dolní Rovni. Asi tak, jako svítilo v sobotu dne 21. 10. 2023. Prý to bylo dle slov paní ředitelky na objednávku. Takže klaním se a smekám a všem píšu za slavnostní sobotu jedničku s hvězdičkou!