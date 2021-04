Ve věku nedožitých 86 let zemřela bývalá úspěšná československá reprezentantka ve stolním tenisu a následně pak dlouholetá funkcionářka, trenérka i rozhodčí Libuše Uhrová-Grafková.

Libuše Uhrová-Grafková (na archivním snímku vpravo) byla československá reprezentantka ve stolním tenisu a následně pak funkcionářka, trenérka i rozhodčí. | Foto: archiv rodiny a TJ Tesla Pardubice

Ve věku nedožitých 86 let zemřela v pátek 9. dubna 2021 bývalá úspěšná československá reprezentantka ve stolním tenisu a následně pak dlouholetá funkcionářka, trenérka i rozhodčí Libuše Uhrová-Grafková. Reprezentovala Československo v letech 1952 až 1963. Získala dvě bronzové medaile s družstvem žen na Mistrovství Evropy, účastnila se šesti mistrovství světa. Po skončení aktivní hráčské kariéry prošla všemi možnými funkcemi od oddílových až po svazové. V letech 1990 až 2000 byla ve výkonném výboru České asociace stolního tenisu. V roce 1982 byla přijata do české sekce Swaythling Clubu International (SCI), od roku 1992 do dubna 2015 stála v jejím čele. V roce 2015 byla rovněž uvedena do Síně slávy českého stolního tenisu. Její jméno je také uvedeno na pardubickém chodníku slávy u zimního stadiónu.

Libuše Uhrová působila dlouhá léta jako trenérka mládeže a rozhodčí. V Pardubicích vychovala několik generací hráčů stolního tenisu, obětavě se věnovala především dětem. Neúnavně v nich rozvíjela sportovního ducha a smysl pro fair play, pro každého vždy měla čas a pochopení.

Byla to opravdová osobnost. Díky ní se oddíl stolního tenisu TJ Tesla Pardubice stal úspěšným, její svěřenci dosahovali výborných výsledků v celorepublikových soutěžích. V této tradici pokračují i současní hráči, kterým se daří v soutěži druhé ligy mužů. Svoji obdivuhodnou energii a aktivitu si udržela až do pozdního věku, stále se zajímala o

„pingpongové “ dění.