Písek z africké Sahary se o víkendu dostal přes Středozemní moře nad střední Evropu. I v Pardubickém kraji tak mnohde v neděli napadl sníh v oranžovém, růžovém či žlutém odstínu. Potvrzený výskyt máme z Chrudimska a Pardubicka.

Nedělní sněhová nadílka v Dolní Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Obarveného sněhu si všiml Jaromír Pýcha v Dolní Rovni. „Na napadaném sněhu jsem na první pohled nic neviděl. Až když jsem šel vyhrnout sníh v uličce a před vjezdem do garáže, tak se to ukázalo. I u nás byla vidět nezvyklá barva nahrnutého sněhu s odstínem do světle žlutohnědé,“ připsal k fotografiím.