Při příležitosti mezinárodního Dne Země připravila Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s několika pardubickými neziskovými organizacemi, přírodovědným oddělením Východočeského muzea v Pardubicích a spolkem Rozběháme Luži zajímavé rodinné aktivity. Uskuteční se i jarní úklid přírody a zároveň bude probíhat fotosoutěž. Aktivity postupně odstartují 22. dubna a potrvají až do 20. května.

Jarní úklid přírody v Červeňáku a Pohádkové zahradě pro zvířátka

Úklid části areálu bývalého vojenského prostoru Červeňák v blízkosti Pardubic proběhne v sobotu 24. dubna v čase od 9 do 13 hodin. Pořadatelem úklidu je Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci se spolkem Pestré Polabí za podpory organizací Zelený dům Chrudim a Hnutí Brontosaurus. Dobrovolníci se také budou moci zapojit 8. května do jarních prací a zvelebení areálu Pohádkové zahrady pro zvířátka. Zájemci z řad dobrovolníků o pomoc s úklidem se mohou obrátit na koordinátorky dobrovolnického centra, a to na e-mail dobro@konep.cz.

Procházková hra v centru Pardubic, naučná stezka kolem Chrudimky, zábavný úklid na farmě Apolenka, nebo strašidelná stezka v Luži – vyberte si

V Ekocentru PALETA si pro školáky nachystali krátkou procházkovou hru. Od budovy Natura Parku ve Štolbově ulici děti vyrazí podle mapy kolem Chrudimky v doprovodu zvláštního, tajemného cizince. Dostanou jedinečnou příležitost ukázat mu naši planetu a pomocí snadných úkolů se pokusí přesvědčit nejen jeho, ale hlavně sami sebe, že je matička Země v dobrých rukou. Průvodce a instrukce hrou jsou volně ke stažení na webu ekocentra www.paleta.cz. Hra začala 22. dubna.

KONEP ve spolupráci s iniciativou Přírodní park Červeňák, ČSOP Pardubice, spolkem Chráníme stromy a přírodovědným odd. Východočeského muzea v Pardubicích mají pro veřejnost připravenou naučnou stezku podél pravého břehu Chrudimky. Podnikněte s dětmi dobrodružnou výpravu. Vyrazit na ni můžete od 24. dubna po delší trase z Nemošické stráně nebo jít kratší cestou z Červeňáku do Polabin k památnému topolu. Po cestě najdete několik zastávek, kde se dozvíte podrobnosti o místní přírodní lokalitě a ověříte si své znalosti. Mapa s vyznačenou trasou a jednotlivými stanovišti je ke stažení na webu www.konep.cz. Můžete ji použít buď v digitální podobě na mobilním zařízení, nebo si ji vytisknout předem doma.

Jestli umíš třídit odpad, jistojistě najdeš poklad, tak zní název hry s ekologickou tematikou, kterou si pro předškoláčky za Rodinné centrum Kulihrášek připravila Lída Horká. Děti pomohou farmáři zábavnou formou uklidit nepořádek a roztřídit odpadky na farmě Apolenka ve Spojile. Hra odstartuje 26. dubna a více se o ní dozvíte na www.lidahorka.cz.

Ve městě Luže proběhne 1. května dopoledne úklid a příprava čarodějnické stezky s názvem Od hřbitova ke hřbitovu aneb šifra mistra Rozběháčka. Stezka je určená pro celou rodinu a připravuje ji místní spolek Rozběháme Luži. Děti budou muset po cestě získat indicie, ze kterých sestaví na konci trasy hledané slovo. Více informací o akci najdete na facebookové stránce spolku www.facebook.com/groups/behanivluzi.

Zúčastněte se fotosoutěže ke Dni Země 2021

V rámci celé akce bude probíhat fotosoutěž. Zapojit se může každý, kdo se zúčastní jedné nebo více ze čtyř výše uvedených rodinných aktivit. Tím se znásobí šance na výhru. Pravidla a podmínky soutěže naleznete na www.konep.cz. Pošlete fotografie do 25. května na emailovou adresu soutez@konep.cz (do předmětu napište Den Země 2021) a budete zařazeni do slosování o věcné ceny.

Marta Lindušková