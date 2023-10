Počasí přálo, nálada byla skvělá, všechna družstva dobře připravená. Hasičská soutěž o pohár starosty obce Dolní Roveň se povedla.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Dolní Roveň. | Foto: Jaromír Pýcha

Ve čtvrtek dne 28. 9. 2023 byl státní svátek. Dobrý důvod, aby si to hasiči rozdali ve štafetách a útoku o pohár starosty obce Dolní Roveň. Počasí přálo, nálada byla skvělá, všechna družstva dobře připravená. Jak to vše dopadlo, můžete zjistit z prvního obrázků. Z něho vyčtete i to, která mužstva žen a mužů soutěžila.

Třešničkou na dortu byla ukázka veteránů z Litětin, jak takový útok vypadal se starou, historickou stříkačkou. Další povedená akce a důkaz toho, že v Rovni to prostě žije! Nehledejte obrázky ze slavnostního vyhlášení vítězů. To jsem již nedal, protože bych nestihl ani závěr mistrovského zápasu jedenáctiletých fotbalových nadějí, který se hrál jen o kousek dále, na fotbalovém hřišti.

Zdroj: Michal Žampach