První soutěž je určená jak předškolákům, tak i školním dětem. Vybrat si mohou ze šesti soutěžních videopříspěvků s kreativním tvořením, které najdou na facebookových stránkách @KoaliceNevládekPardubicka v sekci „Videa“ nebo pod událostí Den Země pod rouškou. Doma si mohou vyrobit vlastní sopku s lektorem Kroužků východní Čechy nebo svůj osobní ruční papír podle návodu Ekocentra Paleta. Teenageři se mohou pustit do recyklace věcí, které dosloužily, s NZDM Free klubem. Menší děti mohou maminkám vyrobit motýlí náramek nebo s tatínky zhotovit domeček pro hmyz podle Lídy z RC Kulihrášek. Zajímavé věci mohou vytvořit také z různých papírových ruliček podle videonávodu ZŠ a PŠ Svítání. Máte tajná přání? Udělejte si „Žabku splněných přání“, kterou dostanete v obchůdku Duhová kočka Pardubice.

Fotky nebo videa zachycující tvoření dětí vkládejte do komentářů pod soutěžní videopříspěvek až do 30. května 2020. Ze zaslaných fotek/videí bude vylosováno 18 výherců. Co můžete vyhrát? Třeba dárkovou taštičku od Magistrátu města Pardubic, balíček z autorské dílny výtvarnice Lucie Ernestové Duhová kočka, krásné designové roušky od byPavlina, rodinnou společenskou hru od radního Pardubického kraje Pavla Šotoly nebo poukázku na zmrzlinu od Mňam Kunětická zmrzka.

Druhou soutěží je „VÝZVA PRO ŠKOLÁKY“. Žáci z 1. až 5. tříd základních škol nakreslete obrázky s tématikou životního prostředí, Dne Země nebo ochrany přírody. Žáci z 6. až 9. tříd napište krátkou esej (minimálně 500 slov) např. na téma „Co dobrého mohu udělat pro planetu Zemi právě tady a teď“ nebo „Co dobrého/špatného přinesla lidem a přírodě karanténa“.

Kresby i povídání posílejte do 30. května 2020 na email linduskova@konep.cz nebo poštou na adresu Koalice nevládek Pardubicka, Klášterní 54, 530 02 Pardubice. Ze všech zaslaných příspěvků vylosujeme 5 výherců. A na jaké výhry se můžete těšit? Např. Rodinná hra „RODINA“ od radního Pardubického kraje Pavla Šotoly, ručně vyráběný polštář z chráněné dílny CEDR Pardubice, Pardubický Perník od krále perníku Pavla Janoše, dárkový balík od radního Pardubického kraje Pavla Šotoly. Hlavní cenou je tablet Samsung, který do soutěže věnovala Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Losování proběhne během června 2020.

Pravidla obou soutěží naleznete na www.konep.cz nebo na facebookovém profilu @KoaliceNevladekPardubicka.

Marta Lindušková