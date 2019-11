Společně pomáháme Zakarpatii

28. října jsme oslavili výročí vzniku Československé republiky, jejíž součástí byla i tehdejší Podkarpatská Rus, dnešní Zakarpatie. Právě sem míří rozvíjející se zahraniční pomoc Oblastní charity Pardubice, konkrétně do zakarpatských nemocnic v Tjačivu a Nerestnici, do lékařské ambulance v Novoselici a do sirotčince ve Vilšanech, stejně jako pomoc konkrétním seniorům, rodinám či zdravotně postiženým v této oblasti.

Pomoc Zakarpatii. | Foto: Charita Pardubice