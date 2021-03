Jak je na tom aktuálně náš Sokol, konkrétně Tělocvičná jednota Sokol Roveň. 1. března 2021 to byl již rok, kdy se objevila zpráva o prvním nakaženém pacientovi v ČR dříve nepoznaným ďábelským virem zvaným koronavirus. Začala doba covidová, která poznamenává život celého světa ve všech sférách, sport nevyjímaje. Na to, zda náš Sokol žije, spí či orlím zrakem vše pozoruje a číhá, až bude moci znovu vzlétnout dál a výš, jsem se zeptal toho nejpovolanějšího, našeho prezidenta a starosty v jedné osobě, Ing. Milana Cimfla (nar. 1966).

Než mu však položím pár otázek, sám pro sebe jsem nahlédl do tabulky okresního přeboru, sezóny 2020/2021, abych si oživil, jak na tom vlastně po sportovní stránce naše výkladní skříň, první tým fotbalového oddílu TJ Sokol Roveň. Odehráno má 7 zápasů, krčí se na 14. místě šestnáctičlenného OP se ziskem 4 bodů. Odehrány byly tyto zápasy: 22. 8. 2020 Rohoznice –Roveň 2:1, 29. 8. 2020 Újezd – Roveň 7:0, 5. 9. 2020 R- Chvojenec 0:0, 27. 9. 2020 Ostřešany – R 5:4, 3. 10.2020 R- Opatovice 2:4 a 10.10. 2020 Mikulovice – R 1:3. A to bylo vše, neuskutečnil se ani tradiční Memoriál Miroslava Hemerky v době vánočních svátků.

Pojďme na dotazy:

Milane, fotbal a naše áčko, to je asi to, co naše fanoušky zajímá. Jaká je situace, bude se vůbec na jaře hrát?

Hmm, tak určitěěě, dle rozpisu utkání na jaro jsme měli hrát již od začátku března, dohonit manko z podzimu a jaro dohrát prakticky anglickými týdny. Když nám tuto vizi z OFS poslali, tak jsem obratem reagoval a zaslal jsem sekretáři mail, že kdyby se to tak mělo uskutečnit, tak po dlouhé pauze by na konci března bylo půlka plejerů zraněná a druhá by měla nůž na krku: buď rodina, nebo fotbal. Ve skutečnosti je to tak, že představitelé OFS program celého března zrušili a dál všichni luští z koule. Nejsem pesimista, ale vidím, že se ruší soutěže volejbalu, šachů, sokolské celostátní akce ap., v daném termínu dle mého názoru nelze regulérně dohrát celou soutěž, pak nastupují varianty zkrácení, dohrát alespoň polovinu sezony a brát ji i s výsledky jako celou. Naši borci individuálně trénují běh, dokonce na Face skupině dávají výsledky svého snažení stáhnuté chytrými hodinkami a aplikacemi, ale vizuálně se mně zdá, že mají všichni o 5 kg víc než na podzim ( :-) to nevím, zda nejsem moc „při zdi“ s úsudkem. Celé to shrnuji, že vyčkáváme, co bude, trénovat se může ve venkovním prostředí pouze ve 2 osobách.

Co kluci dělají, když není fotbal? Dají se po epidemii vůbec dohromady?

Na to již částečně moje minulá odpověď, ví o sobě v rámci skupin na sociálních sítích, otázkou je, jak dalece jsou schopni se připravit sportovně na naši ligu. Faktem je, že na vesnici v těchto soutěžích je to velmi podobné všude. Mám signály od činovníků z jiných oddílů, že jich může začít s přípravou 5-8!!! Ti starší a méně zapálení skončili, prakticky roční výpadek je velmi znát…

Nejde však jen o dospělý fotbal. Sportovat nemohou děti, elévové, žáci. Co to bude mít za dopady?

Tam vidím problém ještě větší, děti nejsou ve škole, chybí jim sociální kontakty už maximálně, všichni u compu celodenně, návrat na sportoviště bude pro mnoho z nich až to poslední. Četl jsem článek s brankářem Petrem Čechem, který odhaduje, že i pro fotbal zaslíbené Anglii bude úbytek základny i 30 %. I u nás je to znát už jen v tom, že v prvních měsících roku jsme vybírali členské a oddílové příspěvky vždy ve velmi rychlém tempu. Letos vzhledem k situaci se jedná o jednotky rodičů, kteří za své děti zaplatili. U těchto kategorií je moje obava obrovská.

Co ostatní oddíly, které působí pod hlavičkou Sokola?

I zde je situace totožná.

Souhlasíš se všemi opatřeními, která se dotýkají spojených nádob, kterými je škola a sport? Kdybys měl tu moc, co bys udělat v oblasti školství a sportu ty?

Těžko říct, každý má nějaký názor, vnímám vše ze všech úhlů. Situace je určitě velmi složitá. Např. ale pohyb dětí na zdravém vzduchu nevidím jako věc, která by epidemii zhoršovala. Co se týče škol, každá země řeší jinak, u nás by šlo určitě udělat mnohé, abychom tuto generaci nevystavili dále tomu, co prožívají dnes.

Jsi členem župního předsednictva Východočeské župy Pippichovy. Co dělá pro přežití sportu a jednot župa a ČOS?

V tento moment podáváme servis naším jednotám, které mají možnost žádat o státní dotace prostřednictvím NSA, MŠTM, Agentury sportu, ČOS, župy, KÚ pro Pardubický kraj apod. Jenže ti, co tu práci dělají, ani neví, zda získané prostředky budou schopni využít. Letos jsme chystali (chystáme) celorepublikovou akci, v Pardubicích s názvem Sokolgym včetně využití prostor Arény apod… Akce má být v červnu, je to prezentace sokolského hnutí na regionální úrovni, ale nemáme nacvičeno, secvičeno, připraveno. I s touto akcí se pomalu loučíme.

Jak se tyto orgány staví ke kauze šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky, spočívající v účasti na soukromé párty v době zavřených restaurací?

Každý z členů předsednictva na to má svůj názor. V Čechách se nenosí, že udělám průšvih a odstupuji. Má to tak být. Na druhou stranu z mých současných zkušeností s touto agenturou musím uznat, že nikdy nebylo financování sportu řešeno tak precizně, komunikativně, přehledně, softwarově přesně a především rychle (alespoň vůči naší jednotě), jak momentálně zajišťuje NSA.

Dobrá, tak rovnou, co pan Roman Prymula a jeho „úlety“ Vyšehrad a zápas SK Slavia – Leicester v EL?

K tomu už bylo napsáno a řečeno vše. Zřejmě výborný epidemiolog, který neumí vysokou politiku, takže se lehce zamotal do osidel moci, na což čekají novináři. Takové úlety určitě udělal každý člen našeho zákonodárného sboru v této situaci, jen v tom umí chodit a především nebyl tak na očích jako on. Holt byl někomu trnem v oku, takových případů bude ještě hodně.

Zpátky domů. Jste v této době v kontaktu vy, funkcionáři Sokola, mezi sebou? Co řešíte a jakou formou jednáte?

Tak nejdříve, už nejsme funkcionáři, ale činovníci. Jinak, samozřejmě, máme skupinu na WhatsUpp, kde vyřizujeme denně nutnou agendu, jak už jsem předeslal, teď především pracujeme na financování jednoty prostřednictvím vypsaných Výzev. Je to velmi tvrdá práce, která každoročně zpřísňuje pravidla pro poskytnutí dotací, až se obávám, že k tomu za chvíli budeme potřebovat audit a nevím, co ještě. Dále se snažíme zajistit jednotě slavnostní prapor, který se v sokolovně nedochoval a v rámci dění v jednotě má v některých momentech svou opodstatněnou funkci a místo. Dále připravujeme akci kácení topolů kolem hřiště, které začínají být velmi škodlivé pro hrací plochu, zavlažovací systém a především ohrožují sportovce i návštěvníky arény. Také zvažujeme, jak rozjet sport v obci, po, doufejme, co nejrychlejší stabilizaci epidemiologické situace. A dále pracujeme na kompletním řešení zápisu nemovitostí celého areálu do KN. Tady je práce víc než dost včetně nutných investic do nákupu pozemků.

Jak vidíš, sport je zastaven, ale práce kolem jako „na kostele“.

Co trenéři všech týmů, jste v kontaktu a budou po epidemii všichni pokračovat ve své práci?

Ano jsme, ani oni nevidí světlo na konci tunelu, potřebují odstranit frustraci a mít nějakou motivaci. Bez toho to nepůjde. Všichni chtějí pokračovat, jeden změnil zaměstnání, má podstatně méně času, budeme muset znovu hledat a hledat v personálních rezervách.

Máš nějaký recept nebo doporučení, jak na ten virus?

To kdybych měl, tak mám asi Nobelovu cenu. Já i rodina obecně dodržujeme všechna doporučení, snažíme se být na čerstvém vzduchu (to není problém, když bydlíš na konci vesnice u lesa), přiměřené stravování, pohyb a večer jedna malá dezinfekce před virem neškodí. Zatím je vyzkoušeno!!!

Co fotbalová revoluce? Některé známé osobnosti vyhlásily očistu fotbalu po zatčení místopředsedy FAČR Romana Berbra. Nejsou trochu naivní v tom smyslu, že nové orgány, okresními počínaje, budou složeny ze samých „svatoušků“ se schopnostmi špičkových manažerů, resp. v tom, že vůbec nové lidi, ochotné něco dělat v této těžké době i pro druhé, seženou?

Z toho vývoje bolí hlava, naivita tam určitě je, protože když vidím, jak se to formuje jen u nás v okresu a kraji, obávám se, že vše zůstane při starém.

Okresní valná hromada již měla být, kvůli epidemii byla odložena. Jak ty hodnotíš bývalé vedení OFS a jak vidíš nové kandidáty na okresního šéfa fotbalu? Padají jména jako René Živný, politik a sportovec, bikrosový reprezentant, účastník olympiády, který působí v Sokole Semín, nebo Petr Rydval, bývalý fotbalista Dukly, Bohemians či RH Cheb, který se již řadu let stará o mládež v SK Nemošice?

Nechám se překvapit, oba velmi dobře znám. U Rendi se bojím, že bude nosičem vody pro dříve zavedené pořádky (protože je moc hodný), Petr je pohodový, znalý, ale „nepokřtěný“ činovnictvím, každopádně oba zatím představení kandidáti mají svou hodnotu, sílu a jistě i chuť posunout pardubický fotbal dále. Ať volby dopadnou jakkoliv, přeji jim hodně zdaru, síly a především pevné nervy.

Předsedou komise rozhodčích OFS je Kamil Schmeiser od nás z Dolní Rovně. Na jeho výkon funkce jsem já zaznamenal jen chválu. Je to tak i z tvého pohledu?

Určitě, Kamil se v prostředí velmi dobře orientuje, přitáhl mezi rozhodčí mnoho mladých kluků včetně zahraničních pracujících v ČR. Při stálém nedostatku rozhodčích v nižších soutěžích dělá svou práci kvalitně.

Pojďme o nějaký ten fotbalový level výš. FK Pardubice dle mého svým postupem sklízí ovoce za koncepční práci, která započala spojením fotbalu FK, FC Loko a Tesly, důraz byl již na začátku položen na výchovu mládeže. Souhlasíš?

Naprosto, k tomu bychom se mohli rozepsat velmi široce, každopádně koncepce je tam již dlouhá léta jasná a mně bylo již mnohem dříve jasné, že Víťa Zavřel se svou zatvrzelostí a tahem na branku bude přesně tou osobou, kdo jako sportovní manažer bude záštitou kvality a přesnosti v tomto oddílu.

Účinkování a postavení v tabulce je balzámem na duši regionálních příznivců kopané… Udržení ligy však nyní závisí ne na bodech, těch je již nyní dost, ale na rozhodnutí o osudu stadionu.

To je jiná kapitola, znám osobně velké množství regionálních politiků (v jádru rozumných, chytrých, pracovitých, společenských lidí), kteří bohužel jako celek neumí najit konsensus v mnoha usneseních. Z připravovaného vítězného návrhu stadionu (tak jak proběhlo ve sdělovacích prostředcích) je mně smutno, když jsem to viděl poprvé na FB, tak jsem to rychle okomentoval, že to je jak stadionek v Živanicích, při vší úctě k nim (ale mají asi 1000 obyvatel !!!)

Kauza stadión je celostátní veřejná ostuda města, které si pořád říká honosně město sportu, města Pardubice. Když člověk vidí fotbalové stánky, např. v Liberci, Karviné, Uherském Hradišti, Jihlavě, Českých Budějovicích atd., je mi z toho smutno, že jinde to jde a v Pardubicích se hrají již desítky let politické hrátky o tom, zrušit pro fotbal tradiční místo, kde se hrála liga již před 51 lety. A možná tam zase postavit další nesmyslné obchodní centrum…Přitom je k dispozici parkoviště, zasíťování atd. atd. Jak to vidíš ty?

V podstatě již minulá odpověď, v 21. století stavět otevřené tribuny na železných trubkách je v Evropě věc pro regionální soutěže (mám ve foto archivu takový stadion nedaleko v Rakousku pro OP). Plně chápu polemiku typu oba stadiony blízko zámku, nejcennější pozemky ve městě, parkování, klidová zóna u Labe apod. Jenže není nikdo (nejen osoba, ale ani strana, hnutí, skupina), která do toho řízne a udělá to třeba i v etapách, ale pořádně. Viděl jsem úžasně zpracovaný projekt jednoho pardubického architekta na zastavění a využití celého prostoru mezi Labem, Sukovou třídou a ulicí U Stadionu se sportovišti, klidovými zónami, parkováním včetně pod i nadzemního, konferenčního centra, hotelu, apod. vše zasazeno v zeleni s navazujícím parkem… Spadl pod stůl.

Pravdou je, že podoba vítězného projektu by byla chloubou možná u nás v Dolní Rovni…

Ano, v Rakousku na OP nebo v Rovni :-) Ten by nám teď stačil…

Věřím však, že vše se v dobré obrátí a budeme do Pardubic jezdit třeba i na evropské poháry…Letiště Pardubice mají, takže by klidně takový West Ham nebo Bayern neměli s dopravou žádný velký problém…

Určitě, takové signály jsou, blízkost Prahy a letiště např. zajímají mladší reprezentace typu U-14 až U-18, které by zde mohly hrát reprezentační zápasy, a tak bychom mohli pokračovat. Jen to finální řešení nesmí být na trubkách!!! Protože kdyby v Přelouči udělali ještě jednu tribunu, tak je to vlastně totéž…

No, a pokud vše se stadionem v Pardubicích nedopadne, třeba pan Vít Zavřel, který podniká v Dolní Rovni, vstoupí do jednání s novým vedením FAČR a opráší myšlenku na vybudování Národního stadionu v Dolní Rovni (např. s kapacitou 25 000 diváků), která bude díky nové dálnici a vzdálenosti ideálním místem pro příznivce z Čech i Moravy. Pozemky zde nejsou tak drahé jako v Pardubicích a příznivci hokeje nebudou muset jezdit před zápasem až do Globusu, ale nakoupí si hned vedle zimáku a k tomu kousek od zámku…

Vtipálku, vidím, že problematiku znáš a typický český sarkasmus v duši také…

No nic, zpátky do reality. Co myslíš, kdy zajdeme na točené pivko do sokolovny?

Já už točené snad ani neumím pít, ale na jaře to asi nebude…

Ještě jeden dotaz, který jsem položil i ligovému Honzovi Shejbalovi. Doba covidová nám dává obrovskou šanci trávit čas s rodinou. Jak toto pozitivum této jinak blbé doby?

Je pravdou, že tolik hodin a dohromady dnů navíc doma jsem v době rozehrané soutěže nebyl nikdy v životě. Člověk si hledá jiné záliby, hodnoty, třídí myšlenky. My máme výhodu, že s manželkou podnikáme a umíme si svůj čas velmi dobře zorganizovat. Hodně času zabere distanční výuka, taky máme mrňouska, který si v dětství užije maximálně obou rodičů. Třeba i to je devíza do budoucnosti. Taky mohu říct, že máme vlastně nový „koronavirový domeček“, který nás stál spoustu času a energie, takže se mně vlastně ta výluka hodila? Přeháním, budu rád, až bude vše v normálu a budu se moct podívat zase lidem do usměvavé tváře.

Nedávno byly Vánoce, supermarkety již prodávají čokoládové zajíčky a vajíčka, blíží se další volby…Parlamentní a komunální. Co na toto téma bys vzkázal do světa?

Myslím, že všechny nadcházející volby budou velmi zajímavé a taky překvapující.Budou bohužel plné nenávisti, vzájemného osočování, nerovného boje, podpásových intrik. Společnost je značně polarizovaná a mně osobně u mnoha politiků chybí zdravý selský rozum a z toho vyplývající uvažování a jednání. Každodenně se setkáváme se situacemi, kdy dva politici sedí u kávy nebo u piva a za chvíli si v politickém ringu vykají, napadají se a mají protichůdné názory. Léčba společnosti v tomto směru bude během na dlouhou trasu (pravděpodobně budeme dřív žít na Marsu). Nejsme v tom ale sami, i v civilizovaných evropských zemích jsou pro absolutní nedohodu politiků země bez vlády nebo pouze s úřednickou a poslední vývoj v USA to dokumentuje nejlépe. Každému rozumnému člověku z toho musí být smutno, slušně řečeno.

Chceš ještě něco vzkázat čtenářům těchto řádků?

Samozřejmě, dnes mnohem víc než dříve není klišé přát všem stálé zdraví, pohodu a taky trochu toho štěstí. Váš životní optimista Mc.

Milane, dík za odpovědi a brzy snad na fotbale v Rovni nebo v Pardubicích na novém stadionu. Nazdar! Příp. na točeném v sokolovně…

Jaromír Pýcha