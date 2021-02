První naše povídání jsme společně realizovali v červnu 2013 pro Roveňský poločas č. 8/2013. Pokud si ho někdo chce přečíst, stále ho najde na webu www.tjsokolroven.cz.

Tehdy mužstvo FK Pardubice hrálo 2. ligu a pan Zavřel hovořil o tom, že by vedení klubu bylo perspektivně po sportovní stránce pro to, aby tým bojoval o postup až do nejvyšší soutěže. Již tehdy však zdůrazňoval úlohu města Pardubice při realizaci rekonstrukce fotbalového stadionu v tom smyslu, aby splňoval podmínky pro zápasy nejvyšší soutěže. Koncepční práce po sportovní linii přinesla naplnění snu nejen vedení klubu, ale i široké fotbalové veřejnosti celého Pardubického kraje. Mužstvo ligu vykopalo a s údivem všech laiků i odborníků ohromuje celou republiku svými dosavadními výsledky. Domácí zápasy však musí hrát „ve vyhnanství“ v Praze, na stadionu Bohemians. Ohlédnu - li se zpět časem k roku 2013, klobouk dolů, fotbal v Pardubicích udělal obrovský sportovní progres, dosahuje vynikajících výsledků, předvedená hra lahodí oku a klub nejlepším možným způsobem propaguje naše krajské město. Ale… Letní stadion za ty roky není stejný, není lepší, ale naopak je v horším stavu než ve zmíněném roce 2013. Na rovinu říkám, město Pardubice má kvůli tomu obrovskou ostudu po celé republice. Ať mluvím s kýmkoliv a odkudkoliv, laikem či odborníkem, řeč se vždy stočí na to, že se z ligy nemáme moc radovat, neboť výjimka v podobě azylu je jen dočasná. Nejsem rozhodčí, tudíž nejsem ani já sám „ slepý na oči“. Po sportovní linii patří všem zainteresovaným jednička s hvězdičkou. I proto jsem požádal o zodpovězení několika mých dotazů toho nejzasvěcenějšího, místopředsedu představenstva a sportovního ředitele klubu FK Pardubice, pana Víta Zavřela, abych se dozvěděl, jaká je vlastně perspektiva dlouhodobějšího působení klubu jeho srdce v nejvyšší soutěži. Především pak s ohledem na aktuální stav a vývoj kolem stále nezahájené rekonstrukce Letního stadionu. Pár otázek je, jak jinak, směřováno i k naší Dolní Rovni.

Pane Zavřele, 1. liga byl splněný sen, asi nádherný dárek k vašim kulatým narozeninám? Co z pocitů po postupu se vám doživotně uloží v paměti?

Naším postupem do 1. ligy se mi splnil velký sen a nejen mně…, ale i mým kolegům z klubu. Pro mne postupová sezóna byla jako pohádka a dalo mi to do života, že je možné téměř vše, když se dlouhodobě dobře pracuje. Byla to pro nás odměna. Pro mne osobně bude minulý rok nezapomenutelný, postup do ligy, kulaté narozeniny, narodily se mi dvě vnučky a k tomu všemu covid - 19. Vše velké věci, na tento rok nikdy nezapomenu, to opravdu nejde.

Jaká je aktuální situace kolem Letního stadionu?

Nyní je situace kolem Letního stadiónu ve fázi, že byla v rámci Výběrového řízení na zhotovitele vybrána firma, toto celé odsouhlasila rada města a ještě tuto rekonstrukci musí, pošesté, odsouhlasit zastupitelstvo města, což by mělo proběhnout dne 4. 3. 20121. Držte nám tedy v tento den všichni palce!

Budou hrát Pardubice nejvyšší soutěž i v příštím roce? Nebo co bude dál?

Věřím, že po sportovní stránce to zvládneme, teď ještě je nutné, aby se do konce stávající sezóny zahájila rekonstrukce Letního stadionu. Jinak bychom byli první sestupový tým z F:L. Pokud se vše v tomto termínu stihne, tak můžeme i nadále hrát nejvyšší soutěž na Ďolíčku. Věřím, že to dobře dopadne a že Pardubice budou dále bojovat v první lize.

Náhradní místo pro domácí zápasy na Bohemce, parádní řešení. Jak z hlediska spojení, tak z hlediska předpokladu plného stadionu v zápasech s pražskými soupeři. Bohužel, přišel covid. Co byste řekl na toto téma?

Všichni jsme se těšili na první ligu, těšili jsme se na plné stadiony, na krásnou atmosféru, to vše nám chybí, je to smutné, ale je to pro všechny kluby stejné, nedá se s tím nic dělat. Musíme všichni bojovat a věřit, že časem bude líp a že se dostaneme do normálu. Důležité je, že se může hrát, že soutěž běží, jinak by nebyl zájem od partnerů fotbal podporovat

a následky by byly fatální. Musíme všichni tuto těžkou dobu vydržet a doufat v lepší časy.

Nikdy v historii nezačínalo fotbalové „jaro“ již v lednu. Rozumím tomu, že hráči raději hrají soutěžní zápasy, než aby museli podstupovat hrubou fyzickou přípravu. Ale co stadiony? Eden, Letná i další hrací plochy jsou výborně připravené. Ale zrovna Ďolíček nebo Teplice, to je smutný pohled na rozbahněný pažit….

K tomu nás dohnala termínová kolize, v říjnu se nehrálo a koncem května musí být soutěž ukončena vzhledem k Mistrovství Evropy, které se hraje v červnu. Tudíž se hledalo, jak časově zvládnout odehrát 34 kol F:L. Kvalita hracích ploch bude čím dál horší, to je realita, ale důležité je, aby se liga dohrála. V červnu bude dostatek času, aby se travnaté plochy daly do dobré kondice.

Vaše firma Certus s.r.o., která má sídlo právě u nás v Dolní Rovni, mimo jiné renovuje fotbalové hrací plochy. Nevyužijí vašich služeb po takto náročné sezóně třeba právě oba dva zmíněné kluby?

Naše firma zajišťuje pouze regenerace travnatých ploch, po takto náročné sezóně se bude muset dělat větší zásah do travnatých ploch, včetně úpravy struktury půdy. Na to vše my stroje nemáme. To už je na specializovanou odbornou firmu, která zajišťuje i stavební práce.

Jste odborník v této oblasti. Není něco zanedbáno v péči a přípravě hracích ploch u těchto klubů? Není tam přímá souvislost s nákladovostí při vyhřívání více než půl hektarové plochy?

V běžné sezóně se končí v půlce prosince a zahajuje jarní část kolem 20. února, travnatá plocha odpočívá v nejhorším období dva měsíce. Letos pouze dva týdny a k tomu, když je ještě deštivo, v kombinaci s mrazem, tak to je pro kvalitu trávy ve spojení se zátěží velký problém. Zanedbáno určitě není nikde nic, to by se ani hrát nemohlo. Na všech stadionech se topí naplno, ale když nesvítí sluníčko a je chladný vzduch, tak tráva neregeneruje.

Pokud to není tajné, pro zajímavost, na kolik přijde takové denní vyhřívání trávníku?

Je velký rozdíl, zda se se topí naplno, což je v tomto období. Pak to stojí cca 15 000,- Kč denně. Jiné je to, pokud se pouze temperuje. Minulé zimy nebyly chladné, v předchozích letech se v klubech protopilo cca 800 000,- až 1 000 000,-Kč za sezónu. Letos odhaduji, že to bude minimálně v průměru o 300 000,- Kč více. Je samozřejmě velký rozdíl v tomto, zda se bavíme třeba o Edenu, nebo o Jablonci, kde je zima celkově mnohem náročnější.

V Dolní Rovni již více než deset let provozujete svou činnost v areálu bývalé Zemědělské akciové společnosti na kraji obce, napravo při příjezdu od Holic. Obrovské investice změnily tuto součást obce k nepoznání. Jak jste v Dolní Rovni jako podnikatel spokojen, můžete našim čtenářům přiblížit, co vše funguje tam, kde byl dříve jen kravín a prasečáky?

V Dolní Rovni jsme všichni spokojeni, máme zde velmi dobré zázemí. Naše firma Certus sídlí v bývalém kravině, v přízemí máme skladové prostory a v patře jsme vybudovali kancelářské prostory. Ostatní haly rekonstruoval můj táta a postupně je začal pronajímat firmám, které zde podnikají ve svém oboru. Hodně se věnujeme dopravě, logistice a skladování zboží.

Výstavba dálnice D35 bude pro vás z podnikatelského pohledu i oboru vaší činnosti určitě přínosem. Řadu spoluobčanů i vedení obce však znepokojuje to, že dešťová voda, včetně té přívalové, bude z významného úseku této komunikace svedena do potoka Lodrantka, který protéká obcí. Víte o tomto problému, příp. jaký na to máte názor?

Dálnice D35 je pro nás pro všechny zásadní, velmi důležitá. Potřebné spojení s D11 směr Morava, prospěje to celému kraji, ale tento problém vnímáme a věřím, že se to bude řešit v rámci kraje, že politici si to uvědomují a budou chtít tento problém řešit dříve, než budou opakované povodně u nás a v našem okolí.

29. 6. 2020 ohrozila obec Dolní Roveň povodeň, ve večerních hodinách toho dne ohrožovala obec několikátá vlna, která přicházela právě od Holic. Jak jste na tom byli ve vašem areálu?

Naším areálem protékala voda, která připomínala řeku. Nebylo to nic příjemného, museli jsme rozvážet pytle s pískem, které nám dodala obec, za což velmi moc děkujeme všem.

Co byste z vašeho pohledu doporučil všem zainteresovaným institucím?

Na toto jsou mnohem větší odborníci, než jsem já, důležité je, že se o tomto problému ví.

Vraťme se ještě k fotbalu. V roce 2013 jste hrál ještě s dalšími kamarády z FK Pardubice (např. František Ryba aj.) za Rohovládovu Bělou, náš tým se s Vámi potkával v soutěži. Hrajete ještě stále aktivně?

S fotbalem jsem skončil ve 46 letech, když jsem měl za sebou pátou operaci kolene. Po zotavení jsem začal chodit běhat, běhal jsem též půlmaratony, ale výsledek toho všeho bylo, že jsem musel jít na 6. zákrok. Tak teď jsem se vrhl raději na kolo, které mi dělá dobře.

Co zápasy staré gardy? Náš manažer Milan „Meky“Rojkovič vždy těžko shání alespoň v rámci posvícení nějaké zdravotně schopné hráče na „sranda mač“, většinou mezi místními mužstvy Roveň – Litětiny. Pokud by vás požádal, byl byste ochoten, jakožto významná osobnost podnikatelského i fotbalového prostředí, posílit jako host na takovýto zápas tým dříve narozených hráčů TJ Sokol Roveň?

Na toto období jsem se moc těšil, když jsem hrál ještě aktivně a honil jsem se po hřišti s hráči o dvacet let mladšími. Rád bych, ale nyní bohužel nemohu.

Ještě znovu zpět k Fortuna lize. Co říkáte působení vašeho klubu v lize? Bod se současnou Slavií, to je něco, stejně tak jako třeba statečný boj v Plzni. Říká se, že druhý rok je zásadním prubířským kamenem…

Mám z toho radost, hlavně naše body byly zasloužené, hrajeme v lize velmi dobrou roli. Máme dobrý, pracovitý tým, tak teď jen pokračovat v těchto výkonech. Získali jsme si respekt, což je pro náš klub dobré. K tomu nám chybí sluníčko, což beru, mít svůj domov, tedy své zázemí v podobě stadionu.

Co myslíte, kdo bude mít nový stadion dříve, Pardubice, nebo Hradec?

My budeme mít dříve stadion než Hradec Králové.

Sledujete stále kariéru Honzy Shejbala z Dolní Rovně, který své první fotbalové kroky dělal v Rovni a pak u vás v Pardubicích?

Ano, sleduji jeho starty a výkony v Teplicích.

Co covid, fotbal, ale třeba i školství?

Vše je špatné, děti ztratily kalendářní rok ve školství i ve sportu, v dalších odvětvích, je to fakt špatně, velká škoda, a až časem uvidíme, jaké to bude mít následky.

Ještě otázka. Koho byste rád viděl ve vedení fotbalu v ČR v době „po Berbrovi“?

Nové kandidáty momentálně neznáme, tak na toto zatím neumím odpovědět.

Děkuji za vaši vstřícnost i vaše odpovědi. Věřím, že se v Pardubicích bude hrát nejvyšší fotbalová soutěž dlouho, že se bude hrát na brzy zrekonstruovaném stadionu.

Chci věřit tomu, že zastupitelé v březnu definitivně rozhodnou o zahájení rekonstrukce. Opak by znamenal předčasné rozhodnutí o sestupu z nejvyšší soutěže a totální znevážení vaší dlouholeté poctivé a cílevědomé práce na poli sportovním.

V příloze přikládám pár obrázků z archívu FK Pce i z archívu svého. Pro zajímavost, na pažitu Letního stadionu si zahráli v roce 1999 i kluci z VFŠ LK v Dolní Rovni ve výborně obsazeném turnaji, kterého se zúčastnily takové týmy jako FC Baník Ostrava, SK Hradec Králové, FC Zlín, FK Liberec, Junior Teplice, Olympia HK, Olomouc, FK Pardubice a další. V červnu 2010 dorazili fandit do Rovně na zápas svého béčka, (za které nastoupil i Vít Zavřel či František Ryba) i hráči FK Pardubice „A“, slavící tehdy, po svém dopoledním zápase Pod Vinicí, postup z divize C do ČFL. Několik snímků je z let 2010, 2011 a pohárových zápasů s SK Slavia a AC Sparta Praha, zápas s FC HK v červnu 2014, který znamenal postup Hradce do ligy, na obrázcích je i Honza Shejbal či Joel Kayamba, který dnes válí v Plzni. Pokud fotbalu fandíte, nahlédněte a těšte se, že již brzy půjdeme na první ligu i do Pardubic! Nahlédnout samozřejmě mohou i zastupitelé města, kteří o osudu fotbalu budou začátkem března rozhodovat…

Sportu zdar a dobré kopané zvlášť!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň