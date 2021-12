S přáteli si odjakživa tento čas zpříjemňujeme fotbalem. Nejsme žádní profesionálové, ale přátelé, kteří se rádi hýbou a kteří rádi pobudou spolu. Není tomu dávno, co nás jeden z naší základní sestavy nečekaně opustil. Nejen fotbalové sestavy, ale sestavy životní. I proto jsme dnes společně „fotbalovali“ kamarádi ze základní školy, gymnázia, fotbalu a setkání, která zůstala pod kůží.

Honzovi do jeho třiatřiceti let krví proudila literatura, i proto jsme se před prvním výkopem ponořili do jeho veršů, které jsou přiloženy na konci textu. Smutek, truchlení, zármutek… nás změní. Věci už nikdy nebudou takové, jaké byly dosud. My nebudeme stejní. Otázka nezní, jestli se změníme, ale jak se změníme. fZtráta zpochybňuje naše předpoklady o světě. Chceme-li zrekonstruovat žitý svět, abychom přežili, je třeba znovu prozkoumat a porozumět, jak se na svět díváme a jak v tomto novém světě fungujeme. Růst přichází právě z přehodnocení našeho pohledu na svět. My přehodnocujeme fotbalem, vzpomínkou skrze texty a blízkostí.

Růst můžeme zažít několika způsoby. Při uvědomění prchavosti si můžeme více cenit života, vážit současných vztahů, změnit priority. Domnívám se, že umírající nikdy nelitují skutečnosti, že by trávili málo času v práci nebo na internetu, ale spíš že trávili málo času spolu s blízkými a přáteli. I proto se při třetím adventním víkendu spojilo šestnáct mladíků skoro do padesáti let. Čtyři týmy po čtyřech přátelích se rozeběhly za balónem.

Není podstatné, kdo vyhrál, ale to, že jsme se sešli a vytvořili tradici Stáňova poháru, jehož místo pevně zakotvilo právě mezi adventy. Již se těším na další ročník! Zuluština (jazyk Zulu) má výraz „unbutu“, který znamená: „Jsem, protože jsme.“ V této souvislosti mi s vánočním časem napadá: „Jsem, protože jsme byli a budeme. Buďme. Buďme spolu!“

Věnováno památce kamaráda Honzy.

Adam Táborský

Následuje ukázka z Honzovy literární tvorby

Znamení

kráčíš stromovou alejí a říkáš si

že svět k tobě měl bejt milejší

i když taky jsi mohl mít víc zodpovědnosti

vůči někomu jinýmu

například dítěti

který právě zakřičelo z protijedoucího kočáru

až pak se podíváš pořádně

a najednou zjišťuješ

že v tom kočáru nesedí dítě

ale leží v něm doslova srolovanej třináctiletej kluk

jedna končetina přes druhou

prázdnota a údiv se prolínají v jeho zoufalým pohledu

spatříš člověka

jenž ten kočár tlačí před sebou

a zjeví se ti obraz starýho funícího chlapa

dvě bolavý duše splynutý v jedno společností nežádaný

jsoucno

dva opuštěný hlasy na poušti

sluneční paprsek šlehne do vodní hladiny

a na okamžik tě oslepí

signál

abys těm svejm údajnejm potížím

nevěnoval pozornost

První pomoc v přímém přenosu

Sešlý baculatý bezdomovec

ležel na chodníku před nádražím

a nebylo mu zrovna nejlíp.

Mladík si nasadil bílé gumové rukavice

a přikázal svému kolegovi: „Otoč ho na bok.“

Nebylo jasné, zdali bezdomovec nezačne zvracet.

Lidé jen chodili kolem, podívali se,

ale vzápětí odvrátili zrak

a šli dál, za svými starostmi.

Pouze občané stojící na zastávce se nemohli vynadívat.

Bylo to emotivnější než televize.

Někteří z nich nastoupili do autobusu

a vyprávěli o tom ostatním.