/FOTO/ Dvacátá třetí pouť se konala v Pardubicích v Polabinách. A opět to stálo za to. Dobře se bavily všechny generace. Zněla dechovka, cimbálovka, jazz i folk. Na výběr bylo z mnoha dobrot.

Staročeská pouť v Polabinách 2023. | Video: Jaroslav Černý

XXIII. Staročeská polabinská pouť se uskutečnila 23. září v parku Jiřího Srbka v Pardubicích.

Je to tradiční pouť hojně navštěvovaná lidmi. Pouťové atrakce hojně zastoupené pro předškolní děti, ale i pro ty, kteří mají silnější žaludky. Radostné jiskřičky v očích dětí vystupujících z atrakce se nedaly přehlédnout. Pomoc dospělých při lovu ryb byla pro nejmenší nutná.

A stánky trhovníků plné tradiční nabídky. Opékající se maso byla nadstandardní nabídka. Živou muziku zabezpečila v průvodu dechová hudba Živaňanka. A na podiu v parku Jazz Band Jindřicha Pavlíka. Cimbálová muzika Aleše Smutného s Hegerem byla jako vždy vynikající. Místní folková skupina Marien s "ukecaným" frontmanem, bude chtít v projevu trochu ukáznit. Jinak jo.

Závěrem se musím omluvit, ale zbytek programu jsem nebyl. Ani na ohňostroj. A to byl jediný v tomto roce v Pardubicích. Jinak bude jen promítání obrázků s hudbou. Maping tomu říkají a najít vhodnou budovu a k tomu pohyblivé obrázky, aby to ladilo. No, uvidíme. Ale rachejtle jsou rachejtle. Na příští ročník se už těším a snad se zdržím déle, abych Vás o něco neochudil.

Zdroj: Jaroslav Černý