Manželé Kudrnovi, kteří založili Staročeské muzeum v Trusnově na Pardubicku, připravují pro návštěvníky novou expozici. Její téma má být překvapení.

Staročeské muzeum v Trusnově. | Foto: Jaromír Pýcha

Doslova za pět minut dvanáct jsme vyrazili dne 6. 1. 2024 do Staročeského muzea v Trusnově nasát zbytky nádherné vánoční nálady převtělené do zajímavé scenérie. Cestou nám nedalo, abychom nezastavili na chviličku v polích, kde si zamilovaný labutí párek alespoň dočasně přivlastnil jedno menší jezírko, po deštích vzniklou vodní lagunku.

Při příjezdu do Trusnova nás již od vrátek do prostor muzea přivítal pantáta Pepa Kudrna, který na mne zároveň spustil zhurta: „Hlavně nás nikde nechval!“ Takže přátelé, dnes opravdu žádné chválení nebude, jenom samé strohé konstatování. Vánoční výzdobu a betlém v životní velikosti – co bych vám povídal, koukněte se rovnou na přiložené obrázky. Kamna uvnitř objektu, tak ta umí udělat takové teplíčko, které má samo o sobě své hřejivé tajemství a kouzlo.

Zjistil jsem, hlavně čistě nenápadně, i nějaké ty zajímavé informace. Představte si, že až z USA, státu Colordo přijel do muzea jeden návštěvník, další vzdálená návštěva přijela z Anglie a samozřejmě spousta zájemců dorazilo ze všech koutů České republiky a okolí. Nebude trvat dlouho a první pamětní kniha muzea bude plně popsaná vesměs příjemnými vzkazy.

Vím už taky, že prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje se na obhlídku do Trusnova v dohledné době chystají filmaři, takže kdoví, zda tam v budoucnu nevzniknou filmové záběry nějaké povedené štědrovečerní pohádky. Jo a taky se tam prý chystá točit štáb ČT z pořadu Pečeme na neděli.

Jak už jsem napsal v úvodu, vyrazili jsme do Trusnova vyloženě v závěru vánočně laděného času, ale zároveň před počátkem zcela nové expozice, kterou majitelé připravují. Já už vím o čem bude, ale neprozradím to. Jen napovím, bude to zase velkolepé, venkovsky tradiční, ale Velikonoce to fakt ještě nebudou. Poseděli jsme s Jitkou a Pepou Kudrnovými téměř dvě hodinky, něco moc dobrého, tradičního popili a pojedli.

Mimo jiné jsme se shodli na tom, že kdyby v Dolní Rovni vzniklo prvorepublikové muzeum, určitě by bylo smysluplné, mělo by co návštěvníkům nabídnout, a bylo by vítaným rozšířením turisticky vyhledávaných míst našeho kraje. Takže jedna hozená rukavice, která již delší dobu čeká, až ji někdo sebere a tuto myšlenku posune dál.

Čas při návštěvě v Trusnově utekl jak voda, a my se již dnes těšíme na příští návštěvu nové expozice na téma… Sledujte webové stránky Staročeského muzea v Trusnově a závěr předchozí věty si již doplníte bez mého komentáře.

Krásný rok 2024, pevné zdraví a mnoho nezapomenutelných zážitků všem, přátelé!