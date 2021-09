Starokladrubští koně přilákali na Velký jezdecký den dva tisíce diváků

Třetí srpnová sobota 21. 8. 2021 patřila v Hřebčíně Slatiňany, který je nedílnou součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Velkému jezdeckému dni. Bohatý program se nesl ve znamení oslav výjimečného plemene starokladrubských koní, a to především vraníků. Letos je to již 76 let od okamžiku, kdy starokladrubští vraníci přišli do Slatiňan a od této doby sem neodmyslitelně patří.

Velký jezdecký den. | Foto: archiv Národního hřebčína