Starostka Dolní Rovně slaví jubileum. Podívejte se na fotografie

Dolní Roveň má ve znaku čtyři lipové listy. Poukazují nejen na to, že zde roste mnoho lip, ale také na to, že se tato obec skládá ze čtyř sloučených obcí - Komárova, Horní a Dolní Rovně a Litětin. V čele Dolní Rovně stojí už mnoho let Iva Vinařová. V těchto dnech slaví životní jubileum.

Iva Vinařová. | Foto: J. Pýcha