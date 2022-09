Ve dnech 17. a 18. 9. 2022 žila Dolní Roveň v duchu oslav 100 let TJ Sokol Roveň a 90 let od otevření sokolovny v Dolní Rovni. V sobotu opoledne proběhlo v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni vysvěcení nového sokolského praporu panem farářem Jakubem Polívkou. Následoval slavnostní pochod před sokolovnu. Nová starostka TJ Sokol Roveň, sestra Tereza Hájková zahájila krátké slavnostní projevy. Zajímavostí je, že roveňskou sokolovnu projektoval stejný architekt jako Tyršův dům v Praze. Hosté převzali pamětní listy, dárkový koš převzali dlouhodobě činní funkcionáři let minulých, nejstarší člen pan Václav Ludvíček, Ing. František Mikuláš, Ing. Tomáš Hála, Ing. Milan Cimfl, Ludvík Motyčka a Ing. Jaromír Pýcha.