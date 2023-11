Ve čtvrtek kolem jedenácté během dopoledne vánoční stromek přijíždí na Pernštýnské náměstí v Pardubicích.

Pardubický vánoční strom přijel z Jezbořic. Už stojí na Pernštýnském náměstí. | Video: Jaroslav Černý

Zpráva z tisku: Vánoční stromek byl vyzvednut v Jezbořicích a na podvozku, za asistence obou policií, byl dopraven na náměstí. Postaven, ukotven a obdivnými pohledy několika málo přihlížejícími pohlazen. Je lepší než ten loňský.

Ale: Sotva za školou vykouklo nebeské auto, bylo jasno. Za volantem sedí On. Za zády má zelený Vánoční stromek. Ve tváři úsměv. Počátek vánočních svátků. Lidské sounáležitosti, porozumění a lásky. Kam s tím Vánočním stromečkem? Ptá se Ježíšek stojících čumilů. Kolem Kraje a jste rovnou na náměstí. Na našem historickém náměstí. Budovali ho Pernštýnové. Chlouba našeho města. Řekli okolostojící udivení občané, že mluví s Ježíškem.

Když se Ježíšek ocitl na náměstí, dal lidem za pravdu. Bylo krásné. Svítilo sluníčko a náměstí jím bylo zalité. Slétají se andílci. Ježíšku, couráš větve po zemi. Promiňte služebníčci, je mnoho co musím hlídat, občas něco zapomenu zkontrolovat. Už víte, kam ten strom postavíme? Jo. Mají tu nějakou díru do pekla, řekli andílci. A tak se stalo.

Ježíšek vší svojí zázračnou silou, vsadil veliký vánoční stromeček do té díry. A teď je to na lidech, jak si ho vyzdobí ku své potěšě, řekl Ježíšek. Ještě jednou, naposledy, se rozhlédl po náměstí. Mají to tady pěkné. Budu sem muset ještě někdy zavítat a prohlédnout si město. Třeba tady objevím i některá další pěkná místa. A pak pěkně v tichosti za doprovodu andílků zmizel.

A skutečnost: Někdo se mnou třepe. Asi jste si chtěl jenom posedět na lavičce a zkrátit si dlouhé čekání. A usnul jste. Poděkoval jsem a dlouze se na něj zadíval. Pane, pane, vy jste ten, co mi dal pokutu za špatné parkování. Usmál se na mě. Život je klikatý, řekl. Zvedl jsem se a zamířil si to na oběd.