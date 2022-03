Akce se koná od 24. do 27. března za účasti 126 studentů a dobrovolníků z naší organizace z patnácti evropských zemí. Celá akce probíhá z iniciativy této studentské neziskové organizace, která v České republice funguje již od roku 1998.

Národní výběrové konference se zúčastní celkem 78 studentů, 48 facilitátorů a 8 učitelů, kteří budou své žáky doprovázet. Studenti budou během zasedání rozdělení do devíti skupin (komisí), ve kterých stráví všechny části konference, ať už jde o teambuilding, při kterém si nastaví ideální prostředí pro spolupráci, doprovodný program nebo samotnou práci v komisích.

Témata, kterými se jednotlivé komise budou zabývat, sjednocuje téma konference “Shaping our identity in the fragile present”. Studenti tak budou řešit např. olejovou a plynovou krizi v souvislosti s ruskou agresí, psychické zdraví, Brexit nebo diskriminaci. Své přidělené téma každá komise rozebere, stanoví si jeho problémy a nalezne vhodná řešení, která pak shrnou ve své rezoluci. Tu mají možnost prezentovat poslední den na Valném shromáždění a hlasovat o jejím přijetí. Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrne např. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých evropských zemí, workshopy seznamující účastníky s naší organizací, Večeři pro facilitátory, kde se seznámí ještě před příjezdem delegátů nebo Rozhovory s experty, které pomohou delegátům s přípravou vlastní rezoluce na zadané téma.

Michaela Nguyenová a Daniel Janda, hlavní organizátoři zasedání, říkají, že Pardubice je inspirovaly při výběru motta zasedání “Shaping our identity in the fragile present”, pro jejich spojování bohatého kulturního dědictví a průmyslu. Již se nemůžou dočkat, až se do tohoto krásného města všichni sjedou a jejich projekt, na kterém strávili přípravami skoro rok se konečně začne zhmotňovat. “Doufáme, že vám toto zasedání přinese alespoň tolik cenných lekcí, jako přineslo EYP nám, a přejeme vám jen to nejlepší při utváření vaší identity.” dodávají.

Přípravu zasedání má na starost tým 48 facilitátorů, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členové mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky, kteří pak budou reprezentovat Českou republiku i na zasedáních v zahraničí. Facilitátorský tým se skládá čistě z řad studentských dobrovolníků.

