Studenti z Pardubic postavili letiště budoucnosti. | Foto: SPŠS Pardubice

Studenti ze Střední průmyslové školy stavební Pardubice usilují o postup do finále 14. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky. Úkolem budoucí stavařské generace bylo navrhnout a vytvořit originální model letištního terminálu a ukázat jeho vnitřní uspořádání. To vše výhradně z vlnité lepenky. O tom, které modely postoupí do finále, rozhodne odborná porota do 4. prosince 2020. Finalisté mají šanci bojovat o ceny v hodnotě 40 000 Kč. Pořadatelem a generálním partnerem soutěže je stavební společnost HSF System. Partnerem soutěže je Svaz výrobců vlnitých lepenek. Do letošního ročníku (posunutého z tradičního termínu v první polovině roku) ovlivněného „koronavirovou krizí“ a také situací ve školských zařízeních se přihlásilo 18 škol z celé České republiky. Fotografie hotových staveb nakonec pořadatelům odeslalo sedm škol.