Zpěvák Martin Růža má hlas jak zvon. Výtěžek ze vstupného na jeho koncert v Holicích bude využit na pořízení nových zvonů pro kostel sv. Martina.

Koncert v kostele sv. Martina v Holicích. | Foto: Jaromír Pýcha

Kulturní komise rady MÚ v Holicích ve spolupráci s KD Holice v neděli dne 17. 12.2023 vytáhla další úžasný trumf a do posledního místečka a kousek naplnila kostel sv. Martina v Holicích. Do Holic zavítal po roce fenomenální čtyřiatřicet let mladý talent s úchvatným hlasem, kterého kdysi údajně objevil populární dirigent Václav Hybš. Někteří z nás ho mohli obdivovat i v muzikálu VČD Pardubice Noc na Karlštejně, když zpíval na Kuňce, museli jeho nádherný hlas slyšet až ve Starém Hradišti či Sezemicích.

U vchodu do kostela nás přivítal pan ředitel KD Holice Mgr. Vojtěch Rydlo společně s kulturní a muzejní legendou z Holic, paní Jitkou Koudelkovou. Lukáš Peška uvedl zpěváka Martina Růžu a jeho klavírní doprovod Nicolase Gatto, perfektně ozvučený kostel, a už to jelo jak po drátkách. Martin Růža všem přítomným dokázal, že má hlas jak zvon, a to nejen ve stejnojmenném hitu Karla Gotta. Se svým hlasovým rozsahem dokáže zazpívat cokoliv, ať již se jedná o pecky Whitney Houston, Fredy Mercuryho, Věry Špinarové, zmíněného Karla Gotta, či třeba Marty Kubišové.

A zvony ještě jednou. Výtěžek ze vstupného bude využit na pořízení nových zvonů pro kostel sv. Martina. Jak ubezpečil sympatický interpret, jedná se o kostel v Holicích, nikoliv o něho, který se též jmenuje Martin. Jak jsem uvedl, bylo vyprodáno, což v případě místního svatostánků představuje více než 150 návštěvníků, kteří se do svých domovů z koncertu vraceli nadšeni, plni dojmů a v hlavách jim zněl nejen zvonivý hlas Martina Růži, ale mnohým i budoucí zvony kostela sv. Martina v Holicích.

A když zvony, taky zvoníci. Holičtí zvoníci byli samozřejmě též přítomni. Já jsem na této, opět vydařené akci byl a nadšen jsem byl též. Jak už to u mne bývá, taky jsem trochu fotil. Bez blesku, bez rušení vystupujících i posluchačů. Svolení k focení jsem dostal ústní na místě, bez jakýchkoliv problémů a žádostí předem, vlastně skoro jako téměř všude…

Díky moc za nádherný zážitek, kdo máte zájem, můžete nahlédnout na obrázky. Když už jsem fotil, tak rovnou proto, abych se s vámi podělil. Co říci závěrem? Zapamatujte si dost dobře jméno Martin Růža. S jeho hlasem je téměř jisté a zaručeně, že má na to být víc.