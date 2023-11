/VIDEO/ Od sedmého listopadu je na valech pardubického zámku otevřena výstava Světla vyprávějí. Pro koho je výstava určena? Jednoznačně pro děti.

Výstava Světla vyprávějí v Pardubicích. | Video: Jaroslav Černý

Od sedmého listopadu je na valech pardubického zámku otevřena pro veřejnost venkovní výstava Světla vyprávějí. Otevřeno je denně od 16:00 až 21:00 hodin. Na pardubickém zámku jsem fotil při otevření výstavy. Vždycky když je nějaká akce vyhlašována s velkou pompou, mám takový pocit, že to musí dopadnout špatně. A předem musím říci, že jsem rád, že to dopadlo dobře.

Vášně o výši vstupného, vášně jestli se to na zámek hodí… Tato témata jsou k diskusi, ale necháme to na jindy. Nebudu popisovat, kde jaký exponát je instalován, jestli je vše seřazeno, jak má být a podobné filozofické diskuze, kde má každý jiný názor. Vzal jsem to tak, jak mi bylo nabízeno.

Zdroj: Jaroslav Černý

Pro koho je výstava určena? Jednoznačně pro děti. Rodiče by měli zatřepat prasátkem a za vypadnutý peníz zaplatit vstup. Nebát se zaplatit i dospěláky v rodině. Některé exponáty budou muset těm mladším dětem dovysvětlit. Většinu však poznají.

Umístění na rondelech zámku byl výborný nápad a osvětlení podpořilo jemnou krásu. A co bylo smyslem výstavy? Možná jenom to, aby se vytvořil pohodový koutek, kde Vás bude obklopovat příjemná atmosféra.

Zdroj: Michal Žampach