Na Tattoo Event se do Pardubic sjeli tatéři z celé České republiky. Kdo uspěl v soutěžích?

Tatéři soutěžili o nejlepší tetování | Foto: archiv Tatoo Event

Tetovacích soutěží v pěti kategoriích se koncem září v Pardubicích účastnilo celkem 31 umělců z celé ČR i zahraničí a hlavní cenu BEST OF TATTOO EVENT si vytetoval tatér Honza z Contrast Tattoo Studia v Plzni. Pro návštěvníky jsme měli připravenou kategorii OLD TATTOO a soutěžit tedy mohl kdokoliv, kdo má na svém těle starší tetování. Na prvním místě se za tuto kategorii umístili práce tatéra Woody z pražského studia OHMNIA.