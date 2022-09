Jan Shejbal z Dolní Rovně (nar. 1994) je synem legendy TJ Sokol Roveň, Jaroslava Shejbala, kterého si mnozí čtenáři pamatují jako spolehlivého stopera. Jan Kuchta (nar. 1997) je zase synem útočníka Jana Kuchty st., kterého si někteří z nás pamatují jako kanonýrka divizního FC Loko Pardubice. Fotbalová jablka se nekoulela daleko, oba ligoví synové kopou na podobných postech jako jejich tátové. Oba patří i ke klíčovým hráčům svých týmu.

Jenže… Honza Shejbal doléčuje zranění z konce jara a postupně se zapojuje do hry alespoň na část zápasu. V sobotu naskočil v 70. minutě. Honza Kuchta, ten měl zase nucenou pětizápasovou pauzu po vyloučení v prvním ligovém kole a trochu mu ještě chybí běžný herní režim. I proto byl v průběhu zápasu střídán. Oba se sešli v jednom týmu při krátkém působení Honzy Kuchty na hostování právě v Teplicích. Kuchta však výrazně nastartoval svou kariéru po odchodu z Teplic do Slavie. Jeho výkony mu vynesly přestup do Lokomotivu Moskva. Odtud je nyní na hostování ve Spartě. Na můj dotaz, jak se cítí při návratu na hřiště Teplic uvedl, že nejde o žádnou nostalgii, toto angažmá bere jen jako dílčí součást svého fotbalového života. Jelikož jsem tvor nejen poslouchací, ale i trochu zvědavý, zeptal jsem se ho, jestli byl v útlém mládí fanouškem Sparty nebo Slavie. Dostal jsem odpověď, že to nikdy takto neměl, že se nevyhraňoval. Rozumím tomu, vždyť už ve svých 13 letech hrál ve Spartě, aby potom ve svých šestnácti nastoupil za Slavii Praha.

Sobotní zápas skončil 2:2, když domácí vyrovnali, Honza Kuchta již na hřišti nebyl a naopak, Honza Shejbal již ano. Jak bude pokračovat fotbalová kariéra těchto dvou kluků? U Honzy Shejbala bude pomalu, ale jistě končit jeho stávající platná smlouva, pro Honzu Kuchtu pak za nějaký čas hostování z Ruska. Co bude dál, to zatím oba neřeší, vše ukáže až čas…

Řada z nás by je ráda viděla v týmu FK Pardubice po Novém roce na novém stadiónu, ale to asi ještě hned tak nehrozí… No a když už jsem byl v Teplicích, vyvezl jsem do tohoto malebného kraje i rodinu. Stihli jsme i návštěvu hradu Doubravka, zámku Ploskovice, či krátkou prohlídku Mělníku. No a samozřejmě, já jsem musel zajít i na Zámecké náměstí, kde naše firma zaslíbená, Pivovar Monopol pořádala dvoudenní Teplický pivní rynek s účastí mnoha dalších soukromých pivovarů. Nové welness centrum v Monopolu jsme nestihli, ale co nebylo nyní může být určitě příště!

Shodou okolností jsem se den po zápase sešel s trenérem Teplic Jiřím Jarošíkem. Můj dotaz směřoval k tomu, zda v neděli 18. 9. 2022 nepřijede do Rovně se SIGI teamem na exhibiční zápas u příležitosti výročí 100 let místního Sokola. Tento bývalý reprezentant, dnes trenér uvedl, že mistrák s Teplicemi hrají v sobotu, ale zatím na neděli od Horsta Siegla obdržel nominační pozvánku. Tak uvidíme, zda třeba do Rovně nedorazí.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň