Český Krumlov – naše národní pýcha, právem patřící pod ochranu Unesca. Po Pražském hradu druhý největší hradozámecký komplex u nás. A jeden z nejkrásnějších v Evropě. Areál zahrnuje na 40 paláců a budov, 5 nádvoří. Potkáme zde všechny slohy od gotiky přes renesanci až k baroku a rokoku. Český Krumlov nabízí i několik rarit – sedmipodlažní plášťový most, ojedinělý na světě, do jehož útrob se podíváme v rámci 2. okruhu. Francouzský a anglický park s letohrádkem Bellarie a otáčivým hledištěm, kaskádovou fontánu.

Vybrat si můžeme z několika prohlídkových okruhů. My jsme zvolili 1.a 2. První začíná prohlídkou zámecké kaple sv.Jiří a poté se seznámíme s renesančními interiéry, které připomínají život významných majitelů - Viléma z Rožmberka, jeho ženy Polyxeny a bratra Petra Voka. Rožmberkové byli jedním z nejvýznamnějších šlechtických rodů českých zemí.Jejich symbolem je červená pětilistá růže, která symbolizuje dobu největšího rozkvětu a v Českém Krumlově se s ní můžeme setkat na mnoha místech. Uvidíme zde i portrét nešťastné Perchty z Rožmberka,která se zde 1426 narodila a po své smrtu 1476 bloudí dodnes po rožmberských panstvích jako Bílá paní.

Z renesančních komnat vstoupíme do barokních. Prohlídka 1. trasy je ukončena v Maškarním sále, který je vymalován motivy veselé karnevalové společnosti a působí velice plasticky. Druhá trasa je věnována Schwarzenbergům. Jsou tu vzpomínky na Pavlínu ze Schwarzenberga (1774-1810),která zahynula tragicky při požáru v Paříži na plese. Dále si připomeneme kněžnu Eleonoru ze Schwarzenberga (1812-1873), která spolu se svým manželem Janem Adolfem 2. ráda cestovala a to hlavně do Anglie a společně se zúčastnili i korunovace královny Viktorie. Eleonora byla okouzlena anglickými zámky ve stylu tudorovské gotiky a podle jejich vzoru dala vybudovat zámek Hluboká, který se pak stal hlavním schwarzenberským sídlem a krumlovský zámek ztratil na významu.

Zaujmou nás krásné róby dam tehdejší doby, ale asi bychom se jich brzy nabažily a vrátily se rády ke svým pohodlným oděvům současné doby. Středověké šaty vážily totiž i 35 kg a tak pro snadnější nošení byly do lemů sukní zašita kolečka, aby byly pro dámy snesitelnější. I tak si můžeme všimnout neveselých tváří dam na obrazech. Tehdejší život rozhodně nebyl tak idylický, jak se nám může jevit dnes.

Zajímavý je bezpochyby i medvědí příkop. V současnosti zde žijí tři medvědi. Zámeční medvědi dostávají svá jména podle významných obyvatel. A tak zde dnes žije Vilém, Polyxena a Marie Terezie, zvaná Maruška.

A když si prohlédneme zámek, tak můžeme zámeckými schody sestoupit do města, plného křivolakých středověkých uliček a historických domů.

Alena Hesounová