Představme si naši zem jako pomyslnou šňůrku, na kterou navlékáme korálky – zámky. Dnešní korálek je opravdu perla. Radim – nevelký zámeček u Kolína, typický představitel renesančního venkovského sídla. Na první pohled zámek působí skromně. Ale interiéry nás velice překvapí svým bohatstvím, doslova vyrazí dech..

Tip čtenářky na výlet: Radim | Foto: Alena Hesounová

Zámek pochází z roku 1610. V roce 1927 ho koupila rodina Bukovských. Dr. Bukovský byl osobním lékařem T. G. Masaryka. Paní Bukovská, tehdy už vdova, zde žila i poté, co byl zámek r. 1950 vyvlastněn. Chtěli ji vystěhovat, ale mezi lidmi byla natolik oblíbená, že se za ni postavili a tak zde mohla dožít. Poté zámek čekal smutný osud, jako všechny zámky té doby. Byl zde MNV, kanceláře, byty, až do r.1994, kdy byl neudržovaný a ve špatném stavu navrácen v restituci potomkům rodiny Bukovských. Ti ho r. 2005 prodali panu Antonínovi Dotlačilovi, který se pustil do jeho opravy, za vydatné pomoci svého přítele, pana Bohuslava Opatrného. Když asi před pěti lety musel zámek z rodinných důvodů prodat, tak ho pan Opatrný koupil. Pan Opatrný pochází z 500 let starého selského rodu ze Zbirožska v západních Čechách. Od malinka miloval hrady a zámky a jeho klukovským snem bylo jednou si nějaký koupit. Tento dětský sen si nakonec v dospělosti splnil. Pan Opatrný má znalosti z historie, je zručný stavař, za život postavil několik domů. Jakoby všechny tyto činnosti byly přípravou na vrcholné dílo jeho života – pořídit si a zachránit zámek.