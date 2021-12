Studentce Aničce prý pomůže zkušenost s dobrovolnictvím k přijetí na vysokou školu nebo do zaměstnání. Třicetiletý programátor Pavel bere dobrovolnické aktivity jako zábavu a odreagování od každodenní rutiny. Stejně staré Janě dává nevšední zážitky a nová přátelství. Padesátnice ekonomka Dita zase vidí v pomoci druhým hlubší smysl lidského bytí a z praktického hlediska taky dobrou prevenci pracovního vyhoření. Její vrstevník Martin říká: „Jako dobrovolník pracuji jen tak pro potěšení, že prostě chci. Odmala mám v sobě zakotveno, že krásné věci se neprodávají ani nekupují, ty se darují. Co člověk zasadí, to taky sklidí.“ A výčet uzavírá babička Ivanka: „Můj den se díky dětem rozzáří a naplní pozitivní energií.“ … To všechno jsou dobrovolníci. Pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích či přírodě. Svou sílu ukázalo dobrovolnictví rovněž v uplynulých dvou letech při krizových situacích. Dobrovolníci šili roušky, zajišťovali nákupy pro potřebné, pomáhali ve zdravotnických a sociálních zařízeních či s následky ničivého tornáda na Moravě. Že je tato práce nejen užitečná, ale i zábavná, se denně přesvědčují tisíce lidí v naší zemi i po celém světě, kteří se jí s nadšením věnují.

Kdo by si chtěl dobrovolničení vyzkoušet na vlastní kůži a do nového roku vstoupit s přáním obohatit sebe i své okolí o radost z dobrých skutků, může v Pardubicích zavítat do Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka. To funguje již sedmým rokem a každoročně vysílá zhruba dvě stovky dobrovolníků do několika desítek organizací, kde se věnují nejrůznějším činnostem. A kdo tu na dobrovolníky napřesrok čeká? Poptávka bude jako vždy pestrá. Pomůžou doučovat děti, jimž přináší doba covidová velké obtíže s plněním školních povinností, nebo se s nimi zabaví při letních příměstských táborech. Zpříjemní čas opuštěným seniorům. Budou pečovat o cenné polabské přírodní lokality s partou nadšených mladých ochránců přírody. Až se epidemická situace zase trochu zklidní, zapojí se do pořádání akcí pro veřejnost a děti ve školkách opět vesele přivítají svoje dobrovolnické „babičky“. Nově se také budou hledat zájemci, kteří rádi doprovodí hendikepované osoby za kulturou. Je toho opravdu mnoho, proto centrum navštivte, ať už virtuálně prostřednictvím webu www.dobrokonep.cz, nebo osobně v kanceláři v pardubickém Evropském spolkovém domě (Klášterní ul. 54) a seznamte se blíže s možnostmi, kde a jak se zapojit.

„Máte otázky, třeba jestli je dobrovolnictví vhodné zrovna pro vás? Nebojte, dobrovolníkem může být každý – od studentů po seniory. Taky není většinou potřeba nic speciálního znát či umět, důležitá je hlavně chuť, dobrá nálada a trocha empatie. A co vám to přinese? Určitě alespoň něco z toho, co zde uvádí naši dobrovolníci. Tak neváhejte a přidejte se k nim. A proč? Protože být dobrovolník se nosí!“ vyzývá Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP.

Lucie Křivková