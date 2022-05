Původní záměr zavítat letos o Velikonocích do Prahy z různých důvodů padl. Tak kam? Prstem jsme píchli do mapy a zrovna tam se vyskytoval Bruntál. Ještě jsme tam nebyli a jelikož platí to, že u nás v Čechách i na Moravě a Slezsku je všude krásně, domluvili jsme se doma na to šup.

Moravskoslezský kraj je určitě kraj rázovitý, míst k poznání má víc než dost. Vyrazili jsme tam a pár dní po příjezdu domů to hodnotíme, dobře my! Potkali jsme tam například krávu i s telátkem, potkali jsme se tam s fajn lidmi a dokonce i s váženou a milou profi fotografkou Sárou Saudkovou, která dokáže umělecky zachytit krásu lidského těla těsně na samé hraně mezi krásnem a (s)prostou nahotou.

Popořádku, přátelé. Nevíte-li kam a víte-li, jednoznačně, že v této těžké době nechcete zrovna lehkomyslně rozhazovat své uspořené šišky, klidně se nechte inspirovat a čtěte dál. Hrad Sovinec, krásná prohlídka cestou směr tam. Ubytování v Bruntále. pohoda a klídek. Bruntál nabízí například prohlídku zámku a my měli zároveň to štěstí, že v zámecké kavárně Caffe Sale Terrana probíhá již asi měsíc výstava obrázků paní Sáry Saudkové. Autorka právě v čase našeho pobytu byla osobně účastna na výživné a zajímavé vernisáži. Občas se pokouším amatérsky taky něco dokumentačně prostřednictvím fotoaparátu zachytit a zaznamenat. Měl jsem to štěstí s paní Sárou prohodit i pár rozvitých vět a dokonce jsem zjistil to, že jsme oba absolventy stejné školy, fakulty a dokonce i katedry. Jen naše vzory jsou jiné. Mým vzorem je totiž filmový a divadelní fotograf, rodák z Dolní Rovně, pan Jaromír Komárek, kterému nesahám z hlediska fotografování ani po kotníky. Paní Sáru inspiroval přímo mistr Jan Saudek.

Přátelé, výstava uměleckých děl ještě neskončila. Máte jedinečnou šanci vyrazit do těchto končin, poznat doposud nepoznané a při té příležitosti i vidět a zároveň posoudit, zda se vám fotky líbí či ne. Výstava běží v zámecké kavárně v Bruntále až do 30. 6. 2022. Příjemné prostředí kavárny, milá obsluha a ceny mírné, to bych ještě chtěl dodat a zdůraznit. No, a když už tam pojedete, nezklame vás ani prohlídka Opavy či Hradce nad Moravicí. Možností čím proložit návštěvu tohoto kraje je celá řada. My už jsme dali jen Karlovu Studánku a úpatí Pradědu, ale vy toho třeba stihnete daleko víc.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň