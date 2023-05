Tato zoologická zahrada je opravdu neobvyklá. Mají tam i žraloka, který váží 320 kilogramů, a přesto není třeba se ho obávat.

Neobvyklá zoologická zahrada. | Foto: Jaromír Pýcha

Přátelé, máte rádi zvířata? A chcete být třeba jen na krok od nich? Velbloudi i s hrby, lev, krokodýl, medvěd, opice, osel, vlk, klokan i s kapsou, pan slon a mnoho dalších…

Chcete mezi zvířaty se svými dětmi nebo vnoučaty prožít krásné chvíle a nebát se toho, že vaše dítko je zvířátkům až moc na dosah? A chcete si k tomu ještě prohlédnout veterány, nakoupit suvenýry nebo třeba posedět v kavárně či rozhlédnout se po okolí z majáku?

Poradím Vám. Vydejte se na výlet do zoo. Do neobvyklého ráje zvířat. Do KOVO ZOO, které je dle nápisu na jedné z beden jediné v Evropě. Nevím to jistě, neověřoval jsem si to.

Filipojakubská noc na Pardubicku: Kam se vypravit za čarodějnicemi?

Kde ji najdete? Na Moravě, ve Starém Městě, které je spojené s Uherským Hradištěm. No a pokud si budete chtít prohlédnout opravdu krásný fotbalový stadión, klidně se ještě jako já zastavte na Městském fotbalovém stadionu, kde hraje prvoligové FC Slovácko. Kam se na něj hrabe nový stadiónek v daleko větších Pardubicích.

P.S. V sobotu 22. 4. pokřtili v zoo nového žraloka, váží 320 kg.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveń