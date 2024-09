Festival Zlatá Pecka opustil domovskou Chrudim a zavítal do Holic.

Hudební festival Zlatá Pecka 2024 je zapsán jako významná událost v rámci projektu Tvář pardubického kraje. Záštitu festivalu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a zároveň senátor Jan Tecl. Tento hudební festival, to je čtrnáctidenní šňůra dvaceti akcí, především v městech Pardubického kraje.

Vrcholem bude pak koncert Zlatá Pecka Gala v Hudebním domě v Pardubicích. Zakladatelkou festivalu a zároveň programovou ředitelkou je světová operní hvězda, paní Dagmar Pecková.

Město Holice mělo tu čest být nedílnou součástí této akce, která je známa tím, že dává prostor mladým, talentovaným interpretům, instrumentalistům i autorům. V sobotu dne 31. 8. 2024 odpoledne odstartoval celou akci v Sokolském parku koncert padesátičlenného orchestru Chrudimské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Martina Profouse.

Filharmonici se v rychlosti převlékli do sportovního a pokračovali ve společném vystoupení s pardubickou hudební skupinou eNDee. Tak to byl vítr v rozpáleném dni, energie tryskající z hudebníků i zpěváků mezi posluchače! Prostě to byla pecka!

Moderátor dne (podotýkám tradičně výtečný!), Lukáš Peška zařadil v rámci přestávky talk show s dirigenty Martinem Profousem a Janem Klementem, k vidění bylo sokolské sletové vystoupení malých čarodějek a též skladba dorostenek, dívek a žen pod vedením Veroniky Markové „V rytmu srdce“.

Bedřich Smetana kdysi prohlásil „ V hudbě život Čechů“. Paní Dagmar Pecková si na webu festivalu s tímto sloganem lehce pohrála přeškrtnutím písmene d ve slově hudba…A zrodila se myšlenka, že v rámci akce v Holicích bude i vařit! Společně se svou pomocnicí, paní Janou Kmentovou připravily pro návštěvníky dýňovou polévku s kokosovým mlékem a dalšími ingrediencemi.

Já i ředitel Kulturního domu v Holicích MgA. Vojtěch Rydlo, jsme se chopili vařečky a nabízeli pomoc. Ale zřejmě z obavy, abychom to nezmastili jsme byli zdvořile odmítnuti. Jen fotky budiž snahy naším důkazem…

Závěrečné hudební vystoupení před sokolovnou patřilo mladým hudebníkům, především z konzervatoře. Uskupení Banda di feste vystoupilo s programem „Konzervy nejsou konzervy aneb milujeme Rock and Roll.“

Festivalovým vrcholem programu v Holicích byl nádherný večerní koncert výrazné osobnosti české hudební scény Ondřeje Rumla a jeho kapely Jazz Quintet. Pořad se jmenoval „Jdeme na Ježka“. Repertoár koncertu tvořily písně z desky, která nese název Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha, která byla mimo jiné oceněna Zlatou deskou. Písně jako Nebe na zemi, Šaty dělají člověka, Stonožka, Kat a blázen, atd., to jsou prostě hity! A když jsou v mistrovském podání, tak je to taky pecka!

Ještě jednu věc vám prásknu. V sobotu dne 31. 8. 2024 se též konala v Dolní Rovni u Holic Národní výstava jiřinek. Pěstitelé z celé ČR každoročně vystavují své skvosty zrozené jejich prací a matkou přírodou v jejich milovaných zahrádkách. Zabývají se však i šlechtěním nových druhů.

Vážení, když tak slovo dalo slovo, je dost pravděpodobné, že jeden nový druh by mohl nést název Zlatá Pecka a pokřtil by si ho, hádejte kdo? Správně, kdo jiný než vážená a milá paní Dagmar Pecková!

V Holicích jsem byl i se svým foťákem a tak jsem se snažil zachytit celodenní festivalový příběh od odpolední kávy paní Dagmar s panem dirigentem Martinem Profousem až po výdej uvařené polévky. Polévka byla, stejně tak jako i celý program v Holicích vynikající a platí stoprocentně to, co zaznělo na úvodní slavnostní akci tohoto mimořádného hudebního festivalu v Chrudimi: „ Kdo nepřišel, ten o hodně přišel!“