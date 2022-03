Cílem projektu Železnice pomáhá bylo od počátku navýšit propustnost hranic EU s Ukrajinou, aby se co nejvíce lidí dostalo co nejrychleji do bezpečí. „Díky tomu, že jsme relativně malý dopravce, můžeme si dovolit uvažovat trochu mimo běžné postupy a rychle hledat řešení, kterými ukážeme, jak by se věci mohly dít, naopak ale nedisponujeme tak velkou flotilou jako jiní dopravci. Další výzvou pro nás bylo zajistit nákladní vagony na široký rozchod, abychom humanitární náklad mohli poslat přímo do nejpostiženějších míst,“ říká zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček, který je zároveň majitelem jedné z dopravních společností. Fikáček je zároveň zmocněncem hejtmana zakarpatské oblasti Volodymyra Chubirka ke koordinaci této pomoci.