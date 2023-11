V architektonickém skvostu Josefa Gočára představí svou tvorbu více než pět desítek kreativců z celé České republiky. Mint Market se vrací do Pardubic 10. a 11. listopadu.

Mint Market opět zavítá do Pardubic. | Foto: archiv Mint Market

Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům, kteří se zkouší postavit na vlastní nohy – to je Mint Market.

Po menší odmlce se tyto trhy vrací v pátek a v sobotu 10. a 11. listopadu do nově zrekonstruovaných prostor Automatických mlýnů v centru Pardubic. V architektonickém skvostu Josefa Gočára představí svou tvorbu více než pět desítek kreativců z celé České republiky. Návštěvníci si tak budou moct užít jedinečnou atmosféru, pořídit originální a lokálně vyráběné produkty a třeba v klidu a včas vyřešit vánoční dárky. Stánky budou otevřené v pátek od 15:00 do 20:00 a v sobotu od 10:00 do 17:00 hodin. Vstup je zdarma, bez bariér a vítáni jsou i čtyřnozí miláčci.

Kůže jako plátno. Festival tetování Tattoo Event opět míří do Pardubic

Za Mint Marketem stojí parta lidí, kteří pořádají designové trhy už od roku 2010. To, co začalo jako nápad pár nadšenců, kteří chtěli vytvořit pro sebe a své kamarády místo, kde budou moct prodávat vlastní značky, je v současné době alternativa nákupním centrům a platforma sdružující více než 1200 kreativců a malých firem pořádající pravidelné akce ve dvou desítkách měst. Trhy jsou známé širokým výběrem fair-trade, eko, bio, zerowaste nebo upcycled výrobků. Designeři zase rádi využijí příležitosti prezentovat svoje výrobky širokému publiku, aniž by tomu museli věnovat všechen svůj čas nebo prostředky. „Podpora malých a lokálních značek je od samého začátku jednou ze základních myšlenek našeho projektu," dodává principálka Lenka Šašková. Celkem se za 13 let existence uskutečnilo už více než 300 akcí, které navštívilo přes 1 200 000 návštěvníků.

Adéla Štěpánková

Mohlo by vás zajímat: Pardubice mají problémy s potkany. Radnice vyzývá k akci

Zdroj: YouTube Lucie Šárovcová