Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci po Novém roce koledníci Tříkrálové sbírky do ulic a obcí nevyjdou. V Oblastní charitě Pardubice, kde se připravují na různé alternativy Tříkrálové sbírky, v tuto chvíli však hledají místa, kde by bylo možné umístit sbírkové pokladničky spolu s krabičkami drobných pozorností pro dárce v Pardubicích a dalších obcích, kde tradičně tři králové koledují. Budou rádi za jakoukoliv pomoc obchodů, firem či institucí, které zůstaly otevřené.

Souběžně bude také možnost přispět do této největší benefiční sbírky online platbou či formou DMS. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v pardubické charitě použijí zejména na podporu paliativní ambulance, která je součástí domácí hospicové péče a k rozšíření pečovatelské služby a služeb pro rodiny s dětmi. Další prostředky mohou být použity na přímou pomoc lidem v nouzi, řešení mimořádných situací či humanitární projekty v Indii.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice: „Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice dál vyrážejí do „terénu“ a pokračují v pomoci potřebným a doufáme v pomoc veřejnosti i v této náročné době. Také díky darům do tříkrálových pokladniček se nám dařilo rozšiřovat naše služby a poskytovat je na profesionální úrovni. Dnes více než jindy potřebujeme tuto pomoc a protože letos koledníci s požehnáním do nového roku dům od domu zřejmě nepůjdou, budeme moc rádi právě za pomoc s umístěním sbírkových pokladniček.“

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24 ledna 2021. Podpořit služby Oblastní charity Pardubice můžete také darem na sbírkový účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. Kontakt na koordinátory Tříkrálové sbírky: Miloš Lášek, 730 572 959, Jan Lohynský, 775 296 842, dobrovolnik@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz

Jan Lohynský