Tři sestry v Dolní Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Tři sestry v Dolní Rovni! Jmenovaly se sokolovna, Měšťanská (později Masarykova ZŠ) škola a Hospodářská (později Zemědělská) škola. Nejstarší z nich byla a je "zemědělka". Od jejího otevření uplynulo letos sto (!) let. Sokolovně bylo devadesát v roce 2022 a "základka" slaví svou devadesátku právě nyní.

Že je máme v Rovni, za to vděčíme především nejslavnějšímu rodákovi, Františku Udržalovi. Sokolovna i ZŠ jsou spokojené, opečovávané, postupně udržované dle finančních možností obce. Bohužel, ta nejstarší, "zemědělka" dopadla nejhůře. Těsně před oslavou svých nádherných osmdesátin bylo v rámci optimalizace školství v roce 2003 rozhodnuto o jejím konci. Ke smutku mnohých nás, roveňských patriotů.

Tradiční škola, do které po desetiletí dojížděli žáci z celé republiky, se k překvapení mnohých z nás přestěhovala na zámek do Chroustovic a školní budova v Rovni zůstala prázdná. Nechtěl jsem při připomenutí této dominanty Rovně opisovat z Roveňských novin od mé dobré známé, paní Ireny Krátké, tak jsem její povídání raději rovnou ofotil. Pro vás všechny, které to zajímá a zároveň nemají šanci přečíst si Roveňské noviny, které vydává OÚ Dolní Roveň.