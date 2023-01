Obnovená tradice v podobě Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika a organizovanou regionálními charitami na začátku roku vstoupí do dvacátého třetího ročníku své existence. Po dvou letech covidových omezení budou nejen na Pardubicku malí i velcí koledníci přát lidem dům od domu štěstí, zdraví a Boží požehnání do nového roku a zároveň budou prosit o příspěvek na charitní práci.

Oblastní charita Pardubice využije tyto dary k vybudování zázemí mobilního hospice a paliativní ambulance v Dražkovicích a k přípravě dvou nových středisek charitních služeb. Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková: „Vše, co na Charitě děláme, směřuje k tomu, aby naši klienti a pacienti mohli zůstávat se svými rodinami a blízkými v přirozeném prostředí – doma. Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovníci denně poskytují terénní péči stovkám potřebných. Jsme velice vděční za dary do Tříkrálové sbírky, které využíváme k rozvoji a rozšíření těchto služeb. Moc mě těší, že finance na vybudování nových středisek pomáhají následně mnoho let velkému množství těch, kteří naši pomoc potřebují.“

Tříkrálová sbírka organizovaná pardubickou Charitou proběhne ve dnech 1.–14. ledna 2023. Největší dobrovolnická benefiční akce v České republice se opět neobejde bez pomoci malých a velkých koledníků, na které se s prosbou o pomoc obrací koordinátor sbírky Miloš Lášek: „Rádi bychom Vás požádali o pomoc a zapojení do Tříkrálové sbírky, při které můžete navštívit své blízké, sousedy a známé, popřát jim hodně štěstí do nového roku a přispět tak dobré věci. Rádi přivítáme celé rodiny i jednotlivce, pro skupinky bez vlastního doprovodu zajistíme zodpovědného vedoucího. Tradičně zajistíme kostýmy, dárky pro koledníky, občerstvení a zázemí v prostorách pardubické fary v Kostelní ulici.“

„Tříkrálovou sbírku kromě Pardubic organizujeme v dalších 80 obcích a naléhavě hledáme koledníky v Barchově, Bezděkově, Černé u Bohdanče, Jaroslavi, Kuněticích, Poběžovicích, Srnojedech, Uhersku či ve Vlčí Habřině,“ dodává Miloš Lášek. Více než tisícovku koledníků nejčastěji potkáte v sobotu 7. ledna. Na několika místech v Pardubicích a okolí budou první dva týdny nového roku rozmístěny také takzvané statické pokladničky. Jejich seznam spolu s dalšími informacemi o sbírce naleznete na stránkách pardubické Charity. (https://pardubice.charita.cz/trikralove/)

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2023 a Tříkrálový koncert chrámového sboru Oblastní charita Pardubice srdečně zve na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky, které proběhne na Pernštýnském náměstí ve středu 4. ledna 2023 od 9:30 za účasti primátora Pardubic Jana Nadrchala a náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, kteří nad sbírkou převzali záštitu. Vystoupí zde Adéla Krátká a Chlapecký sbor Bonifantes pod vedením Jana Míška. Koledníkům požehná otec biskup Josef Kajnek, poděkuje ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková a poslanec Marek Výborný. Před slavnostním zahájením projedou centrem města „tři královny“ na koních z farmy Apolenka v doprovodu strážníků jízdního oddílu Městské policie Pardubice. V rámci Tříkrálové sbírky se v neděli 8. ledna od 16:00 v kostele sv. Bartoloměje uskuteční tradiční Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. Obě akce budou též ke zhlédnutí online či ze záznamu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice. Jan Lohynský

