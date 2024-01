Nejen v samotných Pardubicích budou malí i velcí koledníci přát lidem dům od domu štěstí, zdraví a Boží požehnání do nového roku a zároveň prosit o příspěvek na charitní práci. Koledníky nejčastěji potkáte v sobotu 6. ledna, ale nabízí se i další koledovací dny v termínu do 14. ledna.

Tříkrálová sbírka opět pomůže rozšířit služby pardubické charity. | Foto: archiv Oblastní charity Pardubice a Hana Svatošová

Tříkrálové dary v roce 2024 podpoří budování charitního Centra sociálních služeb v Holicích, rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny. Další prostředky pardubická Charita využije na pomoc v mimořádných situacích, na přímou pomoc lidem v nouzi a pomoc v zahraničí.

Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková: „Vše, co na Charitě děláme, směřuje k tomu, aby naši klienti a pacienti mohli zůstávat se svými rodinami a blízkými tam, kde je jim nejlépe – doma. Charitní sestry, pečovatelky a sociální a další pracovníci denně poskytují terénní péči stovkám potřebných. Dary z Tříkrálové sbírky využíváme k rozvoji těchto služeb. Těší mě, že finance na vybudování nových středisek pomáhají následně mnoho let těm, kteří naši pomoc potřebují. Se stárnutím populace musíme být připraveni do budoucna, abychom mohli dál poskytovat péči všem, kteří o ni požádají.“

Prosba o pomoc koledníků

Pardubická Charita prosí o pomoc malé i velké koledníky. Přinést kousek radosti může každý,navštívit své blízké, sousedy, známé, popřát jim štěstí, zdraví do nového roku. Oblastní charita ráda přivítá celé rodiny i jednotlivce – pro skupinky bez vlastního doprovodu zajistí zodpovědného vedoucího. Připraveny jsou kostýmy, korunky, dárky pro koledníky, občerstvení a další.

Koledníky nejčastěji potkáte v sobotu 6. ledna, ale nabízí se i další koledovací dny v termínu 1.–14. ledna. Na několika místech v Pardubicích a okolí budou první dva týdny nového roku rozmístěny také takzvané statické pokladničky. Jejich seznam spolu s dalšími informacemi o sbírce naleznete na stránkách pardubické Charity. Pro více informací můžete zavolat přímo organizátorům sbírky na číslo 737 488 753.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2024

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky, které proběhne na Pernštýnském náměstí ve čtvrtek 4. ledna 2024 od 9.30 za účasti primátora Pardubic Jana Nadrchala a náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, kteří nad sbírkou převzali záštitu. Koledníkům požehná otec biskup Josef Kajnek a poděkuje ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. Těšit se můžete také na pěvecké vystoupení Sboru Konzervatoře Pardubice pod vedením Ondřeje Mejsnara, vystoupí zpěvačka Adéla Krátká, houslistka Simona Milski a varhaník Jakub Milski. Před slavnostním zahájením projedou centrem města „tři královny“ na koních z farmy Apolenka v doprovodu strážníků jízdního oddílu Městské policie Pardubice.

Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Pardubická Charita srdečně zve také na další doprovodnou akci Tříkrálové sbírky. Ve středu 3. ledna od 18 hodin zazní v kostele sv. Bartoloměje Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“. Vystoupí Komorní orchestr Základní umělecké školy Karla Malicha, Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk Pardubice, Smíšený pěvecký sbor Malichor Holice a Svatomartinský sbor Holice. Benefiční koncert tradičně připravuje sbormistr Martin Beran.

Tříkrálový koncert chrámového sboru

V rámci Tříkrálové sbírky se v neděli 7. ledna od 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje uskuteční tradiční Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka.

Akce Tříkrálové sbírky budou též ke zhlédnutí online či ze záznamu na YouTube profilu Oblastní charity Pardubice.

Zdroj: Michal Žampach