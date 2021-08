Trocha poezie nikoho nezabije. Vzpomínáte na Nedělní chvilky poezie? Já tomuto žánru uměleckého kumštu přicházím na chuť nyní, na stará kolena. S manželkou jsme v úterý 10. 8. 2021 vyrazili na jednu z akcí pořádanou Krajskou knihovnou v Pardubicích ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Pardubice a Kulturním parkem Pardubice v rámci Pardubického léta na Příhrádku. Na programu akce nesoucím název Nejdeš mi z hlavy jako verš byly verše v podání herce Josefa Vrány za hudebního doprovodu smyčcového dua Alto, které tvoří dvě sympatické a příjemné dámy, ovládající výtečně své umělecké řemeslo.

Pepa Vrána začínal jako herec z Prahy ve VČD již někdy v roce 1984, rok následující plnil svou základní vojenskou povinnost v místních "Fučíkárnách". Ve svém angažmá hrál v krásných rolích, mj. jako Romeo, nezapomenutelný pro mne zůstane z "Cikánů co jdou do nebe" nebo jako Salieri v "Amádeovi". Těch pardubických velkých rolí bylo daleko víc. Josef Vrána naposledy účinkoval v Pardubicích v roce 2014. Do Pardubic se moc těšil,vracel se sem po letech. Ale zároveň byl i malinko nervózní, jak sám uvedl v úvodu vystoupení. Prošel různá divadla - hrál v Ostravě, Olomouci, Šumperku i Rusku. V době před kovidem zahájil spolupráci i s divadlem Karla Heřmánka, ale to naše, pardubické mu zůstane v srdci napořád. Asi hodinový pořad veršů J. Skácela, V. Hrabě, O.Mikuláška, K. Havlíčka či M. Floriana prokládaných citlivě volenou hudbou byl super předehrou před TV fotbalem Slavia – Ferencváros. Škoda, že jsem takovou pohodu nezažil po fotbale, jako předtím Na Příhrádku.

Josefa Vránu můžete znát z celé řady filmů a seriálů z TV, např. Mordparta, Policie Modrava, Přístav, Strážmistr Topinka a dalších. Recitace mu vyloženě sedí, baví ho a věřím, že takováto představení, například v lázeňských městech by byla beznadějně vyprodaná. Ani nevím proč, ale mimo jiné mě zaujal úryvek z básně Jana Skácela Vítr jménem Jaromír… Pepo, super pořad, zlomte vaz a někdy zase v Pardubicích na viděnou! Když už jsem tam byl, pár obrázků jsem pro vás pořídil.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň