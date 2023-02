V Domácím hospici Andělů strážných v Holicích nedávno přivítali milou návštěvu z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Proděkan fakulty Jan Pospíchal a paní Michaela Zákoutská a předali do rukou vrchní sestry domácího hospice Markéty Vaškové „šek“ na 24 650 Kč. Tyto finance pomohou při poskytování 24hodinové péče pacientům v terminálních stadiích nemoci v domácím prostředí.

Krásný „povánoční dárek“, který zástupci Fakulty zdravotnických studií vrchní sestře v Holicích předali, je výtěžkem Charitativní adventní online aukce fakulty. Její zaměstnanci, rodinní příslušníci a přátelé fakulty tvořili, vyráběli, pekli, zavařovali, háčkovali… Na základě hlasování se rozhodli věnovat výtěžek z aukce výrobků na podporu domácí hospicové péče, konkrétně holickému středisku Oblastní charity Pardubice.

Pardubice a Slavia: Nádherná divácká kulisa. Najdete se na fotkách?

Jak řekla vrchní sestra Domácího hospice Andělů strážných Markéta Vašková: „Velice nás těší nejen velkorysý dar fakulty, ale zároveň, že tato krásná adventní akce upozorňuje na to, o co se celý náš hospicový tým snaží – vrátit umírání tam, kam je to přirozené – domů. Za podporu kolegyň a kolegů z oboru, učitelů a studentů zdravotnických a zdravotně sociálních oborů Univerzity Pardubice jsme opravdu vděční.“

Domácí hospicová péče Oblastní charity Pardubice je zdravotní službou pečující o pacienty a jejich blízké v domácím prostředí a je poskytována na základě předpisu lékaře bezplatně, multidisplinární týmy poskytují lékařskou, ošetřovatelskou, psychosociální a duchovní péči, zdravotní sestry jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Domácí hospicovou péči Oblastní charita Pardubice poskytuje prostřednictvím dvou středisek v Holicích a Pardubicích. Pacientům a jejich rodinám pardubická Charita nabízí také pobytové a terénní Odlehčovací služby, služby Půjčovny kompenzačních pomůcek a pomoc Ambulance paliativní medicíny.

FOTOGALERIE: Manželé v malé obci na Pardubicku otevřeli Staročeské muzeum

Pardubická Charita si velice váží každé pomoci, která jí umožňuje poskytovat zdravotní a sociální služby stále většímu počtu pacientů a klientů. Další nejbližší benefiční akcí, která podpoří poskytování domácí hospicové péče bude již 8. charitní ples, který se po kovidové pauze koná 18. února v Obecním domě v Ostřešanech. Vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru na třídě Míru v Pardubicích nebo online na https://www.ticketportal.cz/event/8-CHARITNI-PLES. Více o domácí hospicové péči na hospicpardubice.cz či pardubice.charita.cz.

Jan Lohynský