Na vojenském cvičení aktivní zálohy byly mezi padesátkou vojáků i dvě ženy. Jednou z nich je Romana, která se před třemi měsíci stala velitelkou čety a byla jmenována do hodnosti poručice.

Jak se cítíte na cvičení v roli velitelky čety?

Je to nová a doposud nepoznaná zkušenost, se kterou se stále vyrovnávám. Tuto funkci beru s velkou odpovědností a respektem. Moji velkou oporou je můj otec, který má nespočet vojenských zkušeností. Táta je v naší pěší rotě Aktivní zálohy téměř 19 let. Dalo by se říci, že je takový zakladatel mezi aktivními záložníky. To on mě inspiroval ke vstupu do aktivní zálohy a jsem mu za to vděčná.

Co je vaší náplní práce v civilním životě?

Jsem učitelka na základní škole v Kostelci nad Orlicí. Zabývám se i speciální pedagogikou. Na cvičení se ale vždy těším, protože odložím běžný pracovní i životní stereotyp. Zopakuji si spoustu věcí a vždy se naučím i něco nového. Je pravda, že když se výcvik blíží ke konci, těším se na svoji postel, večerní sklenku vína a kolegy v práci.

Jaká je úloha pardubické pěší roty a jak hodnotíte vycvičenost vaší pěší roty?

Naším úkolem je zejména obrana a ochrana objektů kritické infrastruktury v případě přechodu z mírových podmínek do vojenských krizových stavů. Činnosti jsou různorodé, od ostrahy objektu po pravidelné patroly po okolí či zajištění kontrolního propouštěcího místa pro vozidla. Podílet se také můžeme na zajištění úkolů v případě vzniku krizových situací nevojenského charakteru, které můžou vzniknout na teritoriu kraje. Díky pravidelnému vojenskému výcviku jsme schopni se aktivně a okamžitě zapojit do obrany republiky. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu a já jsem za to ráda.

Na tomto vojenském cvičení se zaměřujete na taktiku, můžete nám cíle tohoto cvičení více objasnit?

Hlavním cílem je prohloubit taktické schopnosti jednotlivce. Fyzicky nejnáročnější bylo neustálé zaléhávání a vstávání při útoku na protivníka. Při různých taktických manévrech si pak jednotka prošla několika simulačními postupy. Jde například o přepad střeženého prostoru nebo příjezd agresora ke kontrolnímu bodu. Po ukončení každé sehrané události instruktoři okamžitě vyhodnocovali danou činnost a upozorňovali na chyby, ke kterým došlo. Činnost jako je sehranost jednotky a drily jednotlivců si navíc získaly u instruktorů kladné hodnocení. V detailním rozboru však zazněla i řada věcných výhrad, které nám pomohou v dalším výcviku.

Jste tedy spokojená s úrovní vycvičenosti vaší pěší roty?

Tím, že nás nově metodicky řídí Velitelství teritoria, jsou na nás kladeny velké nároky a my jsme zjistili, že je stále co zlepšovat. Většina z nás jsou srdcaři a na cvičení chodíme pravidelně, abychom se něčemu přiučili, takže každou novou zkušenost bereme jako výzvu. Celkově však jednotka úkol cvičení splnila. Činnost jednotky od velení až po jednotlivce se po celou dobu cvičení zlepšovala tak, jak si vojáci postupně osvojovali jednotlivé schopnosti a dovednosti.

Máte nějaký vzkaz pro občany, kteří váhají se vstupem do aktivní zálohy?

Chce to hlavně chuť aktivně se zapojit do obrany. Aktivní záloha je jedinou připravenou a vycvičenou zálohou, které by v případě potřeby doplnila profesionální armádu. Nejdůležitějším krokem je jednoznačně odhodlání dokončit prvotní výcvik ve vojenské výcvikové základně Vyškov. Sama jsem si tam sáhla na fyzické dno. Občas to zabolí, ale dá se to vydržet.

Rozhovor připravila Tereza Kembická