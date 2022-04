Do Pardubic zavítá Martin C. Putna, český literární historik a kritik, překladatel, zpěvák, moderátor, pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Jeho návštěva v Pardubicích je unikátní stejně jako jeho osobitý projev, se kterým okouzlí posluchače dubnové Kavárny Universitas.

Ukrajina versus Rusko: Dost bylo řečí o „slovanském bratrství“ je přednáška o skutečných dějinách střední a východní Evropy, jak jim neporozumíte, dokud budete věřit stereotypům národního obrození, o ruské propagandě nemluvě. Profesor Martin Putna se těmito dějinami a rozbíjením stereotypů zabývá přes třicet let. Kavárna Universitas je prostorem pro setkávání s osobnostmi, které mají co říct jak studentům a akademikům, tak široké veřejnosti. Uskuteční se v Divadle Exil (Machoňova pasáž, třída Míru 60) v Pardubicích 20. dubna 2022 od 17 do 19 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Jan Pražák