Ladislav Eigl byl hodný člověk. Měl těžký život a byl svým způsobem samorost, postava známá nejen po celém Holicku, ale i za hranicemi okresu. Čest jeho památce. Láďo, budeš nám chybět, pozdravuj tam nahoře další kamarády, kteří též předčasně opustili tento svět.

Ve věku 58 let zemřel pan Ladislav Eigl. | Foto: archiv Jaromíra Pýchy

Již od neděle 5. 11. 2023 kolovala Dolní Rovni neověřená zpráva. Dne 8. 11. 2023 ji potvrdil obecní rozhlas, cituji: „Obecní úřad v Dolní Rovni oznamuje, že ve věku 58 let zemřel náš občan, pan Ladislav Eigl. Na přání zesnulého bude v tichosti zpopelněn v pardubickém krematoriu.“ Zpráva, která výrazně zasáhla a zarmoutila mnohé z nás.

Odešel hodný člověk, který snad nikdy nikomu neublížil. Naopak, na požádání pomohl tomu, kdo potřeboval. Měl těžký život, byl svým způsobem samorost, postava známá nejen po celém Holicku, ale i za hranicemi okresu. Láďa si však svůj životní směr výraznou měrou zvolil a zbytečně zkomplikoval především sám, často odmítal nabízenou pomoc či dobře míněnou radu. Miloval kočky a kočky jeho. Možná tím trochu kompenzoval nedostatek té pravé lidské lásky, které se mu nedostávalo.

Zdroj: archiv Jaromíra Pýchy

Pro mne to byl kamarád, hráli jsme spolu fotbal, byl však pro mne mimo jiné i nedílným symbolem Velikonoc. Každé Pondělí velikonoční byl prvním koledníkem, který k nám ráno dorazil. Když po něm tradičně dorazil další kamarád, Milan Cimfl, dlouholetý starosta TJ Sokol Roveň a člen předsednictva Sokolské župy Východočeské - Pippichovy, bylo o čem povídat. Poklábosili jsme, probrali fotbalové výsledky od IV. třídy přes Roveň, Pardubice, až po reprezentaci, zavzpomínali na mládí, probrali aktuální život, starosti i nemoci. Sdělil nám, jaké má zdravotní potíže a problémy, co ho trápí. Když dorazili další koledníci, šel dál na další tři, čtyři místa a vracel se do Holic, kde v posledních letech pobýval. Stejně tomu bylo jak v loňském, tak letošním roce.

S nadšením vnímal a sledoval fotbalovou kariéru Honzy Shejbala z Dolní Rovně, který to dotáhl do první ligy, u trafiky vždy v pondělí prostudoval aktuální fotbalové výsledky.

Láďo, budeš nám chybět, o tom žádná! Čest Tvé památce a pozdravuj tam nahoře další kamarády a spolužáky, kteří též předčasně opustili tento svět, Máru Shejbala a Luboše Dědka. Budu na Láďu vzpomínat s úctou.

Čest jeho památce!