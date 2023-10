/VIDEO/ Skupina Platinum-Pewter se pokusila dvakrát o výsadek v nacisty obsazené vlasti, avšak bez úspěchu. Poprvé kvůli mlze, podruhé se kvůli protiletecké palbě. Až potřetí se jim to podařilo. Příběhem statečných mužů byla inspirována branně-bezpečnostní soutěž pro školáky z celého Pardubického kraje. Uskutečnila se v Sezemicích.

Osm škol a téměř padesátka žáků druhého stupně základních škol Pardubického kraje postoupila do krajského kola ojedinělé branně-vědomostní soutěže ESCAPE POKOS. Soutěžící mezi sebou poměřili fyzickou zdatnost, mrštnost, inteligenci a znalost historie. Děti se tak mohly vžít do situace výsadkářů z druhé světové války a to konkrétně paradesantního výsadku Platinum-Pewter, vyslaného během druhé světové války z Anglie na území Potektorátu Čechy a Morava.

Myšlenka této soutěže formou venkovní únikové hry pochází od Krajského vojenského velitelství Pardubice. Poprvé byla realizována v minulém roce. V letošním ročníku byly okresní i krajské kolo zaměřené na osobnosti československého odboje. Krajské kolo proběhlo ve městě Sezemice, které pro tuto soutěž poskytlo perfektní zázemí ve sportovně-rekreačním areálu Mlynářka.

V polovině září 2023 se tak družstva proměnila ve skupinu výsadkářů pod krycím názvem Platinum-Pewter, která provedla výsadek poblíž Nasavrk u obce Javorné na Chrudimsku v noci z 16. na 17. února 1945. Jejich úkolem bylo získávat a vysílat aktuální informace z Českomoravské vysočiny. Během nočního výsadku se jim však utrhly nožní pytle. Tvrdý dopad tak poničil většinu transportovaného materiálu včetně obou vysílacích stanic. Na základě této historické skutečnosti musela soutěžní družstva plnit překonávat různé překážky s plněním úkolů a šifer.

Skupina Platinum-Pewter se pokusila dvakrát o výsadek v nacisty obsazené vlasti, avšak bez úspěchu. Poprvé kvůli mlze, podruhé se museli otočit a vrátit zpět do výchozí polohy u nedaleké Vídně kvůli protiletecké palbě, která jim v trupu a motoru dopravního letounu Halifax udělala pěkných pár děr. Potřetí se jim to podařilo. Proto jedním z prvních úkolů našich soutěžících bylo složit padák po seskoku za podpory 43. výsadkového pluku. Následně se museli zorientovat v terénu a pomocí buzoly a azimutu najít směr cesty. Čekalo je rovněž překonávání různých nástrah a překážek. Nestandardní aktivitou, na kterou narazili v průběhu běhu, byla střelba z luku na cíl. Na konci soutěže se svými střeleckými schopnostmi a muškou pochlubili také jejich učitelé.

Třešničkou na dortu byla střelecká soutěž na profesionální airsoftové střelnici, která se běžně používá pro organizaci národní soutěže G&G World Cup. Mladé soutěžící přijeli podpořit i členové Klubu výsadkových veteránů gen. Klemeše Chrudim, kteří neskrývali svou radost z projevené soutěživosti i zápalu pro sport. Při střelbě ze vzduchovky předávali dětem cenné zkušenosti. „Jsem rád, že v době, kdy děti raději tráví svůj čas u virtuálních her, se najdou i tací, kteří ocení soutěž zaměřenou na brannost. Myslím, že zdejší mladá generace je na tom lépe, než by mnozí z nás čekali“, dodal k soutěži ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Petr Holý.

Díky pomoci Českého červeného kříže Chrudim mohla být tato soutěž zajištěna zdravotnickým zabezpečením a okořeněna doplňkovými praktickými ukázkami první pomoci. Děti měly také možnost si za odborného dohledu a výkladu vyzkoušet služební výstroj příslušníků pardubické Vězeňské služby, kteří zároveň zabezpečovali i jedno soutěžní stanoviště. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podpořil tuto soutěž zajištěním občerstvení a věnoval výherním družstvům věcné ceny.

Kdo získal putovní pohár?

Držitelem putovního poháru se stala ZŠ Habrmanova Česká Třebová. Tento pohár věnovala do soutěže minulý rok Československá obec legionářská a vítězové ho převzali z rukou jejího zástupce pana Františka Bobka. Druhé místo vybojovala ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná a třetí místo si odnesla ZŠ Řečany nad Labem.