Už několikrát jsem se přesvědčila, že majitelé soukromých zámků jsou lidé velice milí a přátelští. Samozřejmě jsou i vyjímky, ty zde ale uvádět nebudu, i když jsem se s nimi také setkala.Většina majitelů jsou ale lidé příjemní a vstřícní. Snad i proto, že jsou inteligentní a mají smysl pro krásu, jinak by se nepustili do tak obtížného úkolu – koupit zdevastovaný zámek a vrátit mu jeho původní lesk.

Pojďme dnes navštívit zámek Úsobí na Havlíčkobrodsku.

Původní tvrz byla přestavěna v 18. stol. na barokní zámek, v 19. stol. proběhly empírové úpravy. Od r. 1948 zámek patřil nemocnici v Havlíčkově Brodě a ta zde zřídila LDN. Zdejší LDN měla špatnou pověst a platilo, že kdo se dostal do Úsobí, pro toho to byla konečná. LDN zde byla do 90. let 20. stol.

Už v té době zámek neprocházel žádnou údržbou a chátral. O koupi zámku měla zájem i Olga Havlová.

R. 1999 zámek v dražbě koupila rodina Polákova. Pan Jaromír Polák byl majitelem strojírenské firmy. Zámek se pro něj stal koníčkem.

Když zámek Polákovi koupili, chyběly rozvody elektřiny, bylo zničené topení, okna byla vyrvaná i s rámy, dveře vyházené na nádvoří a zarostlé trávou, střechou zatékalo, byly zničené podlahy a ve dvou sálech byly propadlé stropy. Prostě naprostá zkáza.

Naštěstí je pan Polák šikovný kutil a mnoho práce si udělal sám. S pomocí svých tří synů udělal okna (chybělo jich 160!), šindele na střechu, zavedl vodu a elektřinu.

Dokonce sám udělal kazetový strop v sále a inspiroval se kazetovým stropem na zámku v Pardubicích! Dnes se můžeme kochat opravenými sály, vybavenými historickým nábytkem. Vybavení pan Polák hledá na burzách, něco vozí i z Francie. Veškerý nábytek je originál.

Jedna z nejvzácnějších částí zámku je kaple Panny Marie, sv. Florina a sv. Donáta s vzácným oltářem, který místní lidé v r. 1938 schovali před nacisty, tím ho zachránili a vrátili ho teprve před pár lety, když viděli, že je zámek v dobrých rukou. V kapli z r. 1758 se dnes konají mše.

Nás zámkem provedla přímo sympatická paní Poláková, která si odskočila z kuchyně od vaření oběda. Polákovi jsou dodnes v kontaktu s potomky původních majitelů, kteří žijí v Rakousku a Mexiku. Na zámku se pořádají divadelní představení, výstavy, koncerty, plesy, svatby. A zámek slouží i jako hotel, takže v zámeckých apartmánech máme možnost i přespat.

Pan Polák je členem veterán klubu, sám auta a motorky opravuje a jako dílna mu slouží bývalá zámecká kuchyň.

U zámku je upravený zámecký park a před zámkem barokní most se sochami sv. Floriana, sv. Donáta a Jana Nepomuckého z r. 1769.

Alena Hesounová