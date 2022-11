Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ale je to tak, Vánoce už zase pomalu klepou na dveře. Adventní čas jim však předchází a s tímto časem řada krásných akcí přichází. Nejinak je tomu i v Dolní Rovni, respektive v daném případě v Litětinách. Tam zve na komorní adventní pohlazení po duši všechny zájemce paní Lenka a spol. Můžete se přijít potěšit malou výstavou "U Lenky," která proběhne na tradičním místě, v Litětinách čp. 103, v tradičním čase - sobota 20. 11. 2022 od 10:00 do 17:00 hod., neděle 21. 11. 2022 od 10:00 do 17:00 hodin.