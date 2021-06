Holky, kluci, do kola! V centru Pardubic se budou zase točit sukně

Vystoupení folklorních souborů začne v pátek v 19 hodin a program potrvá do půlnoci. V neděli se můžete v areálu zámku těšit na dětské soubory ve Folklorní školičce, a to od 10:30 do 11:30 hodin. Závěrečný pořad festivalu nazvaný Rozmlouvání začne ve 14 hodin. Vstup je zdarma.

Tradiční folklórní festival Pernštýnská noc v Pardubicích v roce 2019. | Foto: Luboš Jeníček