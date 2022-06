Svátek dětí můžete oslavit dnes v Paláci Pardubice. Celé odpoledne ve středu 1. června bude ve znamení zábavy, radosti a pohybu. Akce bude probíhat venku za obchodním centrem směrem k hotelu Labe od 13 do 18 hodin.

Poprvé v Pardubicích zde bude umístěna jedinečná pumptracková dráha, na které se předvedou přední borci ČR při profesionálních vystoupeních populárních letních extrémních sportů – freestyle BMX, freestyle scooter a parkouru. Děti, které dorazí a není jim cizí jízda na kole či koloběžce, si budou moct tyto sporty samy na vlastní kůži vyzkoušet. Samozřejmě pod dozorem profesionálů, kteří program doplní o vlastní exhibice. A chybět nebude ani street dance show taneční skupiny T-Bass.

FOTO: Den starokladrubského koně z první řady. Máme video, které vás nadchne

Veškeré sportovní vybavení bude k zapůjčení přímo na místě, od kol či koloběžek různých velikostí až po bohatý výběr helem, neboť platí, že bezpečnost především. Tato akce je součástí prvního ročníku celorepublikového šampionátu v pumtracku, do kterého se mohou zapojit všichni účastníci akce. Dětem bude změřen čas a v případě zájmu budou zařazeny do šampionátu Pump it!

Adéla Kubaštová